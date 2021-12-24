Делегация ДНР в Сирии: У террористов один почерк: будь-то ИГИЛовцы, или украинские радикалы

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Делегации Госдумы РФ и ДНР, находящиеся с рабочим визитом в Сирии, посетили город Маалула, расположенный в 55 километрах от Дамаска. Здесь сосредоточены важнейшие святыни христианства, а сам город занимает особое место на всём Ближнем Востоке.

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Участники делегаций возложили цветы к памятнику героям, освобождавшим город от боевиков-террористов «Исламского государства», а также побывали в местной школе. Затем они посетили христианский женский монастырь Святой Феклы Иконийской.

Христианский монастырь был разграблен террористами, захватившими город в 2013 году. После реставрационных работ, в 2019-м он был вновь открыт для посещений. Сейчас ужасы пережитой войны в этом святом месте остались в прошлом, горожане восстанавливают традиции духовной жизни.

«У террористов один почерк: будь то игиловцы, или украинские радикалы – они намеренно разрушают и оскверняют святыни, объекты социально-культурной значимости. Это в очередной раз подтверждает, что у бандитов нет ни национальности, ни вероисповедания. Как и жители Сирии, донбассовцы стали очевидцами зверств террористов, разрушения ими храмов и мечетей. Побывав в истерзанной Маалуле, испытал чувство восхищения и уважения к местным жителям – защитникам своей родной, святой земли. Убеждён, что вместе мы обязательно победим и принесём в наши страны мир», – сказал представитель делегации ДНР Алексей Муратов.

По словам представителей сирийской администрации, визит депутатов Госдумы и представителей ДНР имеет для народа Сирии большое историческое и культурное значение.

Гости также посетили новогодний концерт в Дамаске. Мероприятие проведено с участием российских артистов для 700 сирийских детей, которые остались без отцов из-за войны в САР.

Детям были вручены новогодние подарки и переданы ёлки, которые уже установлены в Доме культуры и искусства аль-Асад, в посольстве России и в храме Московского Патриархата.

Перед концертом для детей провели мастер-классы по росписи деревянных игрушек и рисованию, также были организованы и другие развлечения.

«Так сложилось, что война пытается украсть у сирийских, равно как и донбасских, детей детство. Но там, куда приходит Россия – воцаряется мир. И на новогоднем утреннике эта замечательная детвора окунулась в атмосферу сказки. Что особенно интересно, сирийские дети узнали, что в мире существует не только Санта-Клаус, но и Дед Мороз. И мне кажется, наш отечественный Дед Мороз понравился ребятам намного больше», – прокомментировал мероприятие Алексей Муратов.

По его словам, для гостей из ДНР главной целью визита стало подписание соглашения между общественным движением «Донецкая Республика» и БААС.

«Эти политические силы очень похожи между собой, их возглавляют народные лидеры и поддерживает народ. Подписание этого соглашения открывает нам возможность сотрудничества по всем направлениям: социально-культурном, экономическом, гуманитарном. Мы уже обсуждаем с сирийской стороной совместные проекты, которые обязательно будут реализованы. Это очень важно для наших народов и служит объединяющим фактором», – сказал Муратов.