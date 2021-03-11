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11.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Китай, Крым, Россия, Экономика
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Делегация из Китая прилетела в российский Крым – нарушать украинские санкции


Крымские производители наладят поставки своих товаров в Китай. Об этом шла речь во время визита делегации китайских бизнесменов в республику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше всего китайцев интересует крымское мясо и вино, заявил гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай: «Винная продукция самая популярная, по моему мнению. Все, что мы сегодня пробовали, очень вкусно и действительно, видно, что продукция очень высокого класса».

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В Крыму тоже готовы поставлять свои товары в Китай, подчеркнул гендиректор винзавода Alma Valley Андрей Анисимов: «Я думаю, что в ближайшие два-три года мы увеличим наше производство до двух с половиной – трех миллионов бутылок и, соответственно, вынуждены будем искать новые каналы сбыта. В данном случае экспортное направление наиболее приоритетно, наиболее интересно».

По данным крымской таможни, за прошлый год Китай стал одним из крупнейших партнеров полуострова в плане импорта. Теперь в обратную сторону отправятся крымские товары.

«Мы сегодня презентовали несколько наших предприятий. Одни из них уже работают на китайском рынке, а именно производят продажи через электронные площадки, другие только в апреле начнут продавать, а третьи просто презентовали себя. В прошлом году экспорт в Китай у нас составил 4,1 миллиона долларов, это где-то 12% от общего крымского экспорта. Для нас Китай – очень перспективное направление, это третья страна по объему экспорта из Крыма», – отметила вице-премьер республики Ирина Кивико.

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