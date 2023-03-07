Делегация Львовского облсовета посетила могилу боевиков УПА в Польше

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Группа депутатов разных уровней из Львовской области во главе с председателем комиссии Львовского областного совета по вопросам культуры и информационной политики Святославом Шереметой посетила могилу боевиков УПА на горе Монастырь в Польше.

Ранее уничтоженная табличка на могиле была восстановлена в октябре 2020 года за счёт государственного бюджета Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутаты Львовской области посетили памятные места павших воинов УПА в Польше и почтили память воинов УПА, погибших в бою с войсками советского НКВД 2-3 марта 1945 года. У памятного места зачитали фамилии, имена и псевдо 64 погибших воинов. Собравшиеся помолились и положили лампадки к кресту» – сообщила 6 марта пресс-служба Львовского областного совета.

«Убежден, что гора Монастырь станет местом памяти, которое будет символизировать борьбу народов против коммунистически-кремлевского тоталитарного режима, преемником и последователем которого является путинская Московия. Вечная память и слава борцам с коммунизмом и рашизмом», – цитирует пресс-служба Святослава Шеремету, которому в своё время был запрещён въезд в Польшу за организацию акции по перезахоронению солдат дивизии СС «Галичина».

Сам Шеремета на этой акции щеголял в эсэсовском мундире.

Стоит отметить, что в могиле на горе Монастырь (Любачувский уезд Подкарпатского воеводства Польши) в действительности похоронено не 64 боевика УПА, а не более 50, из них только 44 погибли в бою с частями НКВД 2-3 марта 1945-го. Первым ещё в 1944 году на этом месте был захоронен боевик Службы безопасности (СБ) ОУН Орест Бздель, печально прославившийся убийствами местных русинов-украинцев, не желающих сотрудничать с УПА.

Ещё 4-5 боевиков были похоронены в этой могиле в 1945-1947 годах, среди них – Иван Погорыськый («Борис»), который под присмотром немцев создал первую сотню УПА в этих местах.

Боёвка «Борисa» вместе с последовательно возникающими другими подразделениями УПА* до июля 1944 года осуществляла «деполонизацию» Любачувского уезда. Наиболее известная «акция» подручных «Борисa» произошла 16 июня 1944 года, когда они в лесу у села Затыле остановили пассажирский поезд. Всех поляков, в основном женщин, мужчин и детей, идентифицированных по букве «П» в выданных оккупантами удостоверениях личности, убили на месте.

Сохранились фотографии этих жертв и записанные на магнитофонную ленту воспоминания одного из исполнителей убийства – Петра Хомына, члена боёвки СБ ОУН «Борисa».

Всего же на территории Любачувского уезда, как писал прокурор Института Национальной Памяти (ИНП) Польши Гжегож Ежик, члены ОУН и УПА убили «не менее 1620 человек польской и украинской национальностей».

При этом «неустановленное число лиц получили телесные повреждения или были вынуждены бежать из своего места жительства», а целью боевиков было «полное истребление польской национальной группы».

В 1993 году местный украинец установил на братской могиле крест и табличку о том, что там похоронено 45 человек из УПА – без имён, фамилий и псевдонимов. Вероятно, этот человек принимал участие в захоронении людей в этом месте в 1945-м, поэтому он указал реальное количество первоначально похороненных.

Поскольку это не вызвало никакой реакции польских властей, «ветеран» УПА Дмитрий Богуш (настоящая фамилия – Снигур) в 1995 году заменил крест нелегальным памятником в виде большого «трезуба» с надписью на плите следующего содержания:

«Здесь лежат 45 украинских повстанцев из сотни «Шума», которые погибли 3.03.1945 года в борьбе за свободу и независимость украинского и польского народов. Из-за предательства они, самый пышный цвет Украины, окружённые в монастырских лесах большевиками и УБ (Управлением безопасности ПНР. — Прим. автора), упорно оборонялись и не сдались, как и подобает достойным сыновьям Украины. Прохожие, стоящие на земле наших отцов, упоминайте их в своей молитве, потому что они несли нам свободу».

Однако после протестов жертв ОУН-УПА, живущих в Любачувском уезде, плита с этой надписью была демонтирована. Но тут на помощь бандеровцам пришла кампания «польско-украинского примирения», которую запустили президенты Польши Александр Квасьневский и Украины Леонид Кучма.

И как по мановению волшебной палочки польский Совет охраны памяти борьбы и мученичества на основании межправительственного договора за счёт Польши насыпал над могилой на горе Монастырь курган и установил там памятник. Монумент имел вид «казацкого» креста с трезубом и плитой с 62 фамилиями, именами и датами рождения похороненных.

При этом все 62 человека действительно участвовали в бою 2-3 марта 1945 года, вот только 18 из них сдались в плен, о чём свидетельствуют архивы. При этом упоминания о Бзделе и Погорыськом на табличке не было.

Хотя на плите не указывалось, что это могила боевиков УПА, на это намекала венчающая её надпись «Полегли за вольную Украину». Фактически проект памятника создали активисты стоящего на националистических позициях «Союза украинцев Польши», и он откровенно не соответствовал польскому законодательству: на нём не было надписей на польском языке, а само их содержание не соответствовало согласованному образцу.

Но властям Польши нужно было согласие Украины на открытие восстановленного «Кладбища орлят» во Львове (воинские захоронения поляков, погибших в боях за Львов в 1918 годуЪ, поэтому на эти несоответствия много лет закрывали глаза. Ситуация изменилась лишь когда президентом Польши был избран Анджей Дуда, выдвиженец правоконсервативной партии «Право и Справедливость». В июне 2015-го неизвестные закрасили трезуб на кресте и разбили плиту с фамилиями.

Во время совместной пресс-конференции Дуды и Зеленского в Освенциме 27 января 2020 года президент Украины заявил, что Киев разрешил польским экспертам эксгумационные работы (правда, пока под Львовом, а не на Волыни), и пообещал, что за это польская сторона восстановит украинскую могилу на горе Монастырь.

Поляки несколько месяцев упирались, но поскольку Киев не давал добро на визит Анджея Дуды на Украину, в октябре 2020 года могила на горе Монастырь за государственный счёт была отреставрирована. На ней появилась новая плита с текстом на польском и украинском языках следующего содержания:

«Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь с 2 на 3 марта 1945 года».

Поскольку текст формально был не согласован с украинской стороной и, естественно, не содержит никаких упоминаний о «героях УПА», новая плита вызвала негодование записных украинских патриотов. Тогда в Институте национальной памяти Украины даже угрожали в одностороннем порядке сменить таблички на «Кладбище Орлят», но до этого дело не дошло.

При этом, как видно на фотографиях пресс-службы Львовского облсовета, ныне могила боевиков УПА на горе Монастырь в целости и сохранности, и никто не помешал украинцам чествовать убийц поляков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший польский дипломат, а ныне политический обозреватель портала Onet.pl Витольд Юраш утверждал, что польские власти решили замять спор о героизации Степана Бандеры в отношениях с Украиной, и прекратить протесты против этого культа.