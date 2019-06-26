26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Делегация Украины покинула ПАСЕ – россиянам вернули полномочия в полном обьеме

Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы  сегодня после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мы покидаем ПАСЕ», — сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.

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Глава украинской делегации, нардеп от БПП Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной Рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.

«Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная Рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации», — написал он на своей странице в Facebook.

“Преступников оставили безнаказанными. Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала — не выдержал Совет Европы”, – возмутился Арьев.

Сегодня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.

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