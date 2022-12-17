Делегация Южной Осетии прибыла сначала в Крым, потом – на Донбасс

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Делегация из Южной Осетии прибыла с рабочим визитом в Крым.

«В частности, мы затронули вопросы логистики. Мне представляется интересной идея создания автобусного маршрута между Южной Осетией и Крымом. Безусловно, были и другие инициативы по развитию нашего сотрудничества, в том числе и в сфере туризма, но пока не будем забегать вперёд», – сообщил глава правительства республики Константин Джуссоев.

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Далее гости с Кавказа направятся на Донбасс.

«Более 1 тысяч южных осетин принимают участие в специальной военной операции. Наша задача и наш долг – помогать им. Поэтому в самом ближайшем будущем мы посетим Донецкую и Луганскую народные республики, и встретимся там с нашими ребятами», – сказал Джуссоев.