09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Украина
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Делегацию ЕС на Украине возглавил эстонский парень

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Службы внешних действий ЕС.

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Как сообщается, новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонии Марти Маасикас.

«Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он является подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии», — говорится в документе.

Кроме того, Фредерика Могерини сегодня огласила назначение 43 новых глав делегаций Европейского союза в третих странах.

Как отмечается, новые главы формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения.

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