Деление людей на сорта: до чего может дойти дискриминация в Молдове?

Молдавская власть продолжает экспериментировать с разделением людей на сорта. Идеи воплощаются одна за другой. Общество еще не отошло от новости о создании в кишиневском аэропорту фильтрационной зоны для граждан, прибывающих из России, а уже обсуждается следующее возможное новшество: отмена права голоса у молдаван, проживающих в РФ.

В ходе передачи «Время экспертизы» на телеканале Jurnal TV провластный эксперт Валерий Паша высказал мнение, что когда завершится пилотный проект по почтовому голосованию на выборах для граждан Молдовы, живущих в США, Канаде и Скандинавии, и придет время распространить его на другие государства, России в этом списке быть не должно. Более того, у живущих в России граждан Молдовы не должно быть права голосовать ни по почте, ни обычным способом, уверен эксперт.

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«Надо вообще обсудить открытие избирательных участков на территории страны-агрессора. Подобное, с моей точки зрения, недопустимо», – сказал он.

У других представителей пропрезидентской команды, участвовавших в передаче, возражений на этот счет не возникло.

Предложение пропрезидентской команды не осталось незамеченным.

«Когда это уже было? Люди первого сорта, второго. А, при нацистах. Точно. Интересно, чем занимались в военное время дедушки европатриотов? Гордятся внуками-продолжателями или переворачиваются от стыда?», – написала, например, в своем телеграм-канале журналист Елена Левицкая-Пахомова.

О том, что голосование по почте для избранных воспринимается обществом именно как ущемление властью прав части населения, свидетельствуют свежие данные соцопроса «Социально-политический барометр – май 2024 г.», представленного компанией IMAS. Так, 62% респондентов считают, что это мера правящей партии, направленная на дискриминацию части проживающих за рубежом. Лишь 29% опрошенных уверены, что на данном этапе решение правильное.

Политолог Александр Кориненко, комментируя ситуацию ПолитНавигатору, отмечает, что президент Майя Санду и ее команда давно поделила жителей страны на «хороших людей», которые поддерживают PAS и все их начинания, и остальных.

«Это, очевидно, второй сорт граждан. Эти граждане не имеют право на мнение, потому что оно неугодно правящей верхушке. По отношению к таким гражданам можно применять любые меры, в том числе, и внесудебного характера. Таким образом в стране уже были закрыты 13 телеканалов и заблокирован доступ к десяткам порталов. Есть только одно правильное мнение, и это мнение президента и ее команды, а уж придворные «журналисты» постараются донести до граждан Молдовы, что по-другому быть не может. По отношению к диаспоре применяется тот же подход: на Западе – правильная диаспора, замечательные и добрые люди, которые поддерживают святой курс евроинтеграции и безгрешного президента (я говорю так, потому что евроинтеграция в Молдове давно превратилась из геополитического курса в религию), а вот на Востоке – это гастрарбайтеры и еретики. И поверьте, это только начало: сейчас власть хочет лишить права голоса тех граждан, которые работают в России, а потом по примеру Прибалтики в Молдове может появиться категория неграждан, у которых заберут гражданство и выдадут «пропуска», сделав так, чтобы допуска к политической жизни у них не было. Если Майя Санду снова победит, то это вопрос нескольких месяцев, чтобы несогласные стали гостями в собственном государстве», – говорит эксперт.

Напомним, что скандальный законопроект правящей партии «О пилотировании голосования по почте» парламент Молдовы принял в окончательном чтении 26 апреля. Систему голосования обкатают на октябрьских президентских выборах в ряде стран, где проживает молдавская диаспора, – США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Внятных объяснений по поводу неучастия в пилотном проекте России от представителей власти не последовало.

Поправки к законопроекту гласят, что вводить почтовое голосование можно в странах, с которыми у Молдовы установлены дипотношения, которые не находятся в военных конфликтах и которые «соблюдают международные стандарты проведения свободных и корректных выборов».

Инициатива вызвала дискуссию об участии диаспоры в выборах вообще. Голосование на избирательных участках за рубежом должно быть запрещено, поскольку давно уехавшие из страны люди не имеют морального права решать судьбу страны, считает общественный деятель Дмитрий Чубашенко.

«Желающие проголосовать на выборах и рефрендуме о евроинтеграции вполне могут совершить поездку на родину. Недавно люди приезжали из-за рубежа на Пасху, поминальные дни. Из Италии, например, поездка домой может стоить 200 евро – не какие-то сумасшедшие деньги. Люди вполне могут приехать, если она так переживают о судьбах родины. Те же, кто потерял связь с родиной, не могут определять, как нам здесь жить. Если Конституцию изменят за счет голосов диаспоры, это будет скандал», – заявил Чубашенко, выступая в телепередаче «Пульс» на «Пятом канале».

Между тем представители оппозиции – Блок коммунистов и социалистов и Блок «Победа» – уже оспорили закон о голосовании по почте в Конституционном суде с целью вскрыть аферу PAS.

«Голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. Но ЦИК не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать. Как говорится, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Санду и ее подельники приняли закон в обход Венецианской комиссии, чем дискредитируют себя в глазах той же Европы, на которую они молятся с утра до ночи. Свобода слова и выбора в нынешней Молдове – фикция, и сказать за это спасибо мы можем Майе Санду», – написал в телеграме оппозиционный политик Илан Шор, объявивший о создании предвыборного блока «Победа» на съезде в Москве.

Оппозиция, по словам Шора, рассчитывает, «на справедливое и объективное решение высокой инстанции».

Эксперт Александр Кориненко прогнозирует, что проверка конституционности закона оппозиционерам ничего не даст: Конституционный суд «поддержит желание президента и далее делить граждан на своих и чужих».

«Просто надо понять одну вещь: без западной диаспоры Майе Санду не победить. Представителей диаспоры легко убедить в том, что в Молдове сладкая жизнь, особенно тех, кто за океаном. Они не платят огромные тарифы, они не ходят в наши супермаркеты, они не поставлены на грань выживания в собственной стране. Я рад, что они зарабатывают деньги, часть которых обеспечивает безбедное существование их родственников в Молдове. Но есть и другие люди, которые работают здесь и считают копейки, чтобы дотянуть как-то до следующего месяца, и таких большинство», – заключил политолог.