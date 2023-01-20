«Деликатный вопрос»: американский униат рассказал, как уничтожить православие на Украине

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Для Киева есть риск, что репрессии против УПЦ превратят духовенство и прихожан канонической церкви в мучеников.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил архиепископ Филадельфийской УГКЦ, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше общество должно осторожно подходить к тому, чтобы делать из Московского патриархата изгоев. Тогда они становятся мучениками. Это очень важная мысль», – предупредил Гудзяк.

Он подчеркнул, что УПЦ не должна существовать.

«Но при этом во время войны нельзя себе представить, чтобы не отреагировать на случаи коллаборационизма со страной-агрессором. Не только информационного или тактического коллаборационизма, а идеологической экспрессии Русского мира, российской имперской идеологии, которая была неотъемлемой частью УПЦ МП. Разумеется, что такая идеология ведёт к разрушениям, смерти и геноциду. Всё, что ведёт к геноциду, должно быть каким-то образом побеждено. А как это сделать – деликатный вопрос», – добавил униат.