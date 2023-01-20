«Деликатный вопрос»: американский униат рассказал, как уничтожить православие на Украине

Вадим Москаленко.  
20.01.2023 12:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Религия, Украина, Церковь


Для Киева есть риск, что репрессии против УПЦ превратят духовенство и прихожан канонической церкви в мучеников.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил архиепископ Филадельфийской УГКЦ, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Киева есть риск, что репрессии против УПЦ превратят духовенство и прихожан канонической церкви...

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«Наше общество должно осторожно подходить к тому, чтобы делать из Московского патриархата изгоев. Тогда они становятся мучениками. Это очень важная мысль», – предупредил Гудзяк.

Он подчеркнул, что УПЦ не должна существовать.

«Но при этом во время войны нельзя себе представить, чтобы не отреагировать на случаи коллаборационизма со страной-агрессором. Не только информационного или тактического коллаборационизма, а идеологической экспрессии Русского мира, российской имперской идеологии, которая была неотъемлемой частью УПЦ МП.

Разумеется, что такая идеология ведёт к разрушениям, смерти и геноциду. Всё, что ведёт к геноциду, должно быть каким-то образом побеждено. А как это сделать – деликатный вопрос», – добавил униат.

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