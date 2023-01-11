Delirium Института нацпамяти: В одесских катакомбах партизанили недобитки Шухевича

Павел Бодаев.  
11.01.2023 09:58
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Нацизм, Одесса, Пропаганда, Сюжет дня, Украина


…«Доктору смерти» Ульяне Супрун их было бы явно жаль — после новогодних праздников они вынуждены вылезать в эфиры в делирии, отягощенном галлюцинациями; постоянно сбиваясь, одергивая себя, чтобы случайно не поздравить кастрюль с православным Рождеством и не заговорить по-русски, икая и рыгая, но неся в массы просветительскую миссию.

Так, на днях одесскую кафедру психиатрии весьма порадовал стабильный пациент, разрушитель «маркеров русского мира», глава Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

…«Доктору смерти» Ульяне Супрун их было бы явно жаль — после новогодних праздников они...

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Уродившись в селе Корсунцы, он сызмальства, как местный дурачок, пас свиней, но под влиянием единственного телеканала УТ-1, который ловился в Корсунцах с вилки, возомнил себя кОзаком, нацепил на бешмет коллекцию советских значков с Чебурашкой и Геной, и поехал в Одессу все с ней же — просветительской миссией. Говорил, правда, плохо, по-русски и по-украински, поэтому его взяли работать ученым-историком в Институт нацпамяти.

И тут, после праздников, сразу из-под капельницы, он прибыл на местный «7-й» телеканал рассказать о… партизанской борьбе нацистского преступника Романа Шухевича, причем не где-нибудь, а в… Одессе.

«Немного историков даже об этом знают», — удивилась ведущая.

Но пан ученый был непреклонен.

Прямая речь:

«Почему мы взяли чу, щу [забыл]… Шухевича? Потому что историки знали эту тему. Знали про пребывание Шухевича в Одессе еще в 50-х годах органы КГБ. После того как была задержана его связная … э-э-э… Дидык. Узнали, что они были в Одессе дважды — это было открытие. Ик, ик (сморкается)».

Далее Гуцалюк пояснил, что Институт нацпамяти поставил перед ним задачу «популяризировать эту историю без брома и нафталина». Слово «популяризировать» у него, правда, так и не получилось выговорить, но по контексту можно было догадаться.

Шухевич (второй справа в нижнем ряду) в гитлеровской форме.

Ну а далее он как давай сыпать убедительными историческими аргументами (студенты-психиатры — конспектируем!):

«В Одессе было подполье украинское, ОУНовское, которое имело широкие связи и имело сторонников даже среди одесских врачей. Шухевич сюда приезжал с целью подлечиться — у него был букет болезней из-за постоянного пребывания в стрессе. И работу тут определенную проводили, это однозначно. Единственное, что мы не знаем имена тех подпольщиков.

Но, как я понял, и все историки об этом говорят, Дидык никому никого не сдала — вот и все. Про это было несколько исследований исторических. Не мог человек такого уровня как Шухевич, он был главнокомандующим УПА в тот момент, он был во всесоюзном розыске, его портреты висели в любом отделении милиции, на вокзалах [больной не закончил мысль]…

Шухевич прибыл под вымышленным именем Ярослава Полевого, учителя якобы с Галичины. Не мог доктор, у которого он лечился, не понимать, что этот человек из леса вышел, потому что этот букет болезней обусловлен пребыванием постоянным в экстремальных условиях. То есть мы можем говорить про разветвленную и очень сильную сеть, законспирированную, после Второй мировой войны».

Ведущая интересуется — мол, вы утверждаете, что «когда люди с Галичины приезжали в Одессу, их радостно тут принимали и к ним не было предвзятого отношения — это расчет Института нацпамяти, чтобы вкладывать в головы сейчас людям?».

«Нет, это правда».

Честно говоря, хотел добавить пару строк об истинном одесском подполье, героической обороне, 411- батарее, юном партизане-герое Яше Гордиенко, но… Во-первых, об этом и так все знают. А, во-вторых, не хочется даже упоминать о святых вещах рядом с этим куском… гидности.

А напоследок, уважаемые любители популярной медицины, добавлю: хорошо, что «подполье Шухевича в Одессе популяризируют» именно такие пациенты.

Плохо другое… Что денацификация на них почему-то не действует.

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