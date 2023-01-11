Delirium Института нацпамяти: В одесских катакомбах партизанили недобитки Шухевича

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…«Доктору смерти» Ульяне Супрун их было бы явно жаль — после новогодних праздников они вынуждены вылезать в эфиры в делирии, отягощенном галлюцинациями; постоянно сбиваясь, одергивая себя, чтобы случайно не поздравить кастрюль с православным Рождеством и не заговорить по-русски, икая и рыгая, но неся в массы просветительскую миссию.

Так, на днях одесскую кафедру психиатрии весьма порадовал стабильный пациент, разрушитель «маркеров русского мира», глава Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

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Уродившись в селе Корсунцы, он сызмальства, как местный дурачок, пас свиней, но под влиянием единственного телеканала УТ-1, который ловился в Корсунцах с вилки, возомнил себя кОзаком, нацепил на бешмет коллекцию советских значков с Чебурашкой и Геной, и поехал в Одессу все с ней же — просветительской миссией. Говорил, правда, плохо, по-русски и по-украински, поэтому его взяли работать ученым-историком в Институт нацпамяти.

И тут, после праздников, сразу из-под капельницы, он прибыл на местный «7-й» телеканал рассказать о… партизанской борьбе нацистского преступника Романа Шухевича, причем не где-нибудь, а в… Одессе.

«Немного историков даже об этом знают», — удивилась ведущая.

Но пан ученый был непреклонен.

Прямая речь:

«Почему мы взяли чу, щу [забыл]… Шухевича? Потому что историки знали эту тему. Знали про пребывание Шухевича в Одессе еще в 50-х годах органы КГБ. После того как была задержана его связная … э-э-э… Дидык. Узнали, что они были в Одессе дважды — это было открытие. Ик, ик (сморкается)».

Далее Гуцалюк пояснил, что Институт нацпамяти поставил перед ним задачу «популяризировать эту историю без брома и нафталина». Слово «популяризировать» у него, правда, так и не получилось выговорить, но по контексту можно было догадаться.

Шухевич (второй справа в нижнем ряду) в гитлеровской форме.

Ну а далее он как давай сыпать убедительными историческими аргументами (студенты-психиатры — конспектируем!):

«В Одессе было подполье украинское, ОУНовское, которое имело широкие связи и имело сторонников даже среди одесских врачей. Шухевич сюда приезжал с целью подлечиться — у него был букет болезней из-за постоянного пребывания в стрессе. И работу тут определенную проводили, это однозначно. Единственное, что мы не знаем имена тех подпольщиков. Но, как я понял, и все историки об этом говорят, Дидык никому никого не сдала — вот и все. Про это было несколько исследований исторических. Не мог человек такого уровня как Шухевич, он был главнокомандующим УПА в тот момент, он был во всесоюзном розыске, его портреты висели в любом отделении милиции, на вокзалах [больной не закончил мысль]… Шухевич прибыл под вымышленным именем Ярослава Полевого, учителя якобы с Галичины. Не мог доктор, у которого он лечился, не понимать, что этот человек из леса вышел, потому что этот букет болезней обусловлен пребыванием постоянным в экстремальных условиях. То есть мы можем говорить про разветвленную и очень сильную сеть, законспирированную, после Второй мировой войны».

Ведущая интересуется — мол, вы утверждаете, что «когда люди с Галичины приезжали в Одессу, их радостно тут принимали и к ним не было предвзятого отношения — это расчет Института нацпамяти, чтобы вкладывать в головы сейчас людям?».

«Нет, это правда».

Честно говоря, хотел добавить пару строк об истинном одесском подполье, героической обороне, 411- батарее, юном партизане-герое Яше Гордиенко, но… Во-первых, об этом и так все знают. А, во-вторых, не хочется даже упоминать о святых вещах рядом с этим куском… гидности.

А напоследок, уважаемые любители популярной медицины, добавлю: хорошо, что «подполье Шухевича в Одессе популяризируют» именно такие пациенты.

Плохо другое… Что денацификация на них почему-то не действует.