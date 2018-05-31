31.05.2018, Киев, Михаил Рябов

3 429 просмотров

Дело Бабченко обретает новый скандальный поворот

Киевский адвокат Евгений Солодко, выступивший защитником обвиняемого в организации убийства беглого либерала Аркадия Бабченко, выступил со специальным заявлением, в котором опроверг данные СБУ.

Юрист назвал имя обвиняемого – это Борис Герман, волонтер АТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко – его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело – оружие…

Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали.

Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ, с сотрудниками которой пришлось поделиться – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много.

Третье – в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет.

Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже.

И последнее – а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, доказывать даже несуществующее», – резюмировал адвокат.