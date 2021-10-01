Дело Бобиева: Встать с трусливых колен и отправиться в ссылку

01.10.2021 15:35 (Мск), Москва, Платон Беседин

Лимонов любил повторять: революционеры прошлого отличались от современных тем, что были покрепче да порешительнее. И то правда. А к нынешним зачастую подходит один емкий эпитет – «мамкины революционеры». Уж больно трусливы да малохольны. Примета времени, не иначе.

А юмористы – они ведь тоже по-своему немного революционеры. В плане возмущения спокойствия, ясное дело. И в былые времена они умели это делать по-настоящему.

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Представляете, каким мудрым изяществом надо было обладать, чтобы «троллить» власть имущих, к примеру, в советское время? А какое мужество требовалось хохотать при дворе царей? Это только кажется, что хи-хи да ха-ха. На деле ум и смелость – вот чем необходимо обладать, дабы блистать юмором.

Или уже не надо? Ведь все разрешено, зритель покрылся жирком, а оттого удивлять его все сложнее. Вот и изобретают нечто такое, что не просто разрывает и шокирует, но вызывает реакции, точно буря внутри поднялась. Все дозволено, а, следовательно, и Бога нет. Это из Достоевского.

Странно, на первый взгляд, но ситуация вокруг выходки Руслана Бобиева, пранкера из Таджикистана, обосновавшегося в России, описывается именно этой – карамазовской – фразой. И не случайно, «юморист» стоит на фоне Храма Василия Блаженного. Опять же не случайно перед ним на коленях уселась тиктокерша в форме сотрудника полиции.

Бобиев невольно делает отсылку к известному двоевластию «Бог и полиция», которое часто пародируют антироссийские силы. Это не просто «милая шутка», а намеренный удар по государственности. Вот только, боюсь, Бобиев этого и не понял. А ведь мог бы стать кем-то вроде Павленского. Не срослось.

После поднятого шума Бобиев быстро скис и на изломанном, точно кривая гренландской мечты, русском языке принялся приносить извинения. Ну и по итогу попросил депортировать его в родной Таджикистан. О парне быстро забудут, а вот въезд в Россию, похоже, закрыт. Финита ла комедиа?

Знакомая история, не правда ли? Только теперь это мигрант, вклинившийся в модное течение – пранки, стендап. Однако роднит его с другими мигрантами абсолютное неуважение к традициям той страны, в которой он находится. Неуважение показное, бравурное.

Впрочем, нельзя связывать это сугубо с происхождением Бобиева. Ведь компанию ему составила 19-летняя Анастасия Чистова – вполне себе русская (не по сути). Но и она провалилась в цивилизационную бездну, забыв об элементарных правилах приличия. А для чего, когда нужен хайп любой ценой?

И если Бобиев вряд ли сможет сделать нечто подобное на фоне мечети, то Чистова очень даже смогла. После чего не принесла никаких извинений, а, наоборот, своим отвратным поступком всячески бравировала. Говорят, даже оказала сопротивление при задержание.

Все это – атака на наши фундаментальные, основополагающие ценности. Ну, помимо того, что это пошло и глупо. А наказание за подобное мракобесие? Насколько адекватным оно окажется? И если Бобиева можно выслать из страны, то как поступить с Чистовой?

А тут я думаю: почему бы, вспомнив недавнее предложение Жириновского, не отправить Чистову в нечто вроде ссылки? Без друзей, без знакомых, а главное – без известности и хайпа. Просто вырезать из обычной жизни – и все. Ведь если нет морального закона внутри, то на помощь должен приходить юридический закон извне.