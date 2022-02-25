Дело дрянь. Но не для России

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Новости Украины

В конце первого дня операции по демилитаризации и денацификации Украины даже самому упёртому рагулю стало ясно, что дело дрянь, русские добьются своего, так что пора рвать когти.

ЕС сделал широкий жест, разрешив адептам «европейского выбора», так и не решившихся взять в руки оружие ради отпора клятым москалям, искать убежища в Польше, Германии, Франции и Италии, тем самым гарантированно обеспечив на свою голову огромные проблемы с криминальным и неадекватным сообществом в обозримом будущем.

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Очевидно, что российская спецоперация развивается по трём направлениям: в Донбассе, два сходящихся наступления на Киев со стороны Белоруссии и Ростовской области, а также продвижение «войск Z» крымской группировки на Одессу с выходом к Приднестровью.

В перспективе это грозит «исторической Украине», если таковая продолжит своё существование, перестать быть морской державой.

Как и ожидалось, кризисной столицей Украины с того момента, как российский десант высадился на аэродроме в Гостомеле, стало «мисто лэва», окончательно закрепившего за собой погоняло «Бандерштат».

Президент Вовка Зеленский, видя, как «партнёры и союзники» сливают Неньку, попытался обострить ситуацию, предложив НАТО объявить бесполётную зону над Украиной, чтобы нивелировать фактор господства в воздухе российских ВКС.

Из Брюсселя Вовочке показали жирную дулю, поскольку выполнение этого требования привело бы НАТО к прямому конфликту с Россией, против чего вчерашним утром сурово предупреждал российский президент.

Вчера защитникам Донбасса сдалась большая группа украинских морпехов. Причина – отказ просроченных англо-шведских гранатомётов NLAW, поставленных Украине по ленд-лизу администрацией Бориса Джонсона. «Хэроям» ничего не оставалось, как выйти к противнику, задрав лапы в гору, чтобы не пополнить «Подземный курень».

Неугомонный Бориска Джонсон всё-таки провёл авиационный демарш, запретив «Аэрофлоту» совершать рейсы в Великобританию, получив в ответ запрет самолётам британских авиакомпаниий полёты в воздушном пространстве России.

Если учесть, что из России в Лондон ежедневно отправлялось два рейса, то в российском небе ежедневно проходят маршруты десятков пассажирских и грузовых самолётов Великобритании. Теперь, для того чтобы попасть в Юго-Восточную Азию, им придётся делать изрядный крюк, что незамедлительно вызовет рост расходов на перевозки.

Специалисты на Западе уже бьют тревогу, предупреждая, что отстранение России от рынка хайтека крепко ударит по мировому производству электронных компонентов в случае, если наша страна предпримет симметричные меры.

Обыватель настолько привык к расхожему шаблону, будто России нечего предложить миру, кроме нефти и газа, что попросту не догадываются, что наша страна является важным игроком на рынке высоких технологий, поставляя продукцию глубокого передела в виде материалов и редкоземельных элементов высокой чистоты. Это, к примеру, палладий, необходимый для производства микросхем памяти (35% мирового рынка) и технический неон (90% мировой потребности).

Если Россия откажется поставлять эти материалы «нашим западным партнёрам», то замещение их из других источников займёт не один год, обострив и без того рост цен, подстегнув и без того суровый дефицит электронных компонентов.

С начала спецоперации, «партнёры» и небратья вновь подняли вопрос об отключении России от международной банковской платёжной системы SWIFT. Об этом, в частности, просил «вышестоящие инстанции» не только Зеля, но и «прорусский» президент Чехии Милош Земан.

Пока что частная бельгийская фирма, которой принадлежит SWIFT, яростно отбивается от наседающих инициаторов, однако вопрос остаётся открытым, поскольку, помимо бельгийской стороны, решающий голос имеет Европарламент.

За 49 лет существования SWIFT от системы были отключены всего два государства – Иран и Северная Корея. Тем не менее, оба государства как-то справляются.

Отключение от SWIFT никак не повлияет на банковские операции в национальной валюте. И даже процессинговые центры Visa и Mastercard по требованию российского правительства – локализованы в нашей стране.

Пончик в том, что SWIFT не один такой красивый и уникальный. Китай, крупнейшая экономика мира, пользуется собственной системой CIPS, а Россия, сразу же после введения первых санкций в 2014 году, приступила к разработке собственной системы СПФС (системы передачи финансовых сообщений), заработавшей в тестовом режиме в 2017 году.

Так что заменить SWIFT в случае отключения будет чем.

С введением санкций против суверенного российского долга и «Северного потока – 2» всё обстоит ещё интересней.

Суверенный долг – это система заимствования через продажу на внешнем рынке облигаций федерального займа.

Обиженный на Россию дедушка Байден запретил американским компаниям и физическим лицам приобретать ОФЗ, хотя эти бумаги покупают охотно, ибо они имеют высокую надёжность и привлекательный купонный доход.

Вот что по данному поводу думает известный инвестиционный банкир из Гонконга Джозефу Вану.

По его словам, свежая Директива 1A1 в соответствии с EO 14024 запрещает финансовым учреждениям и гражданам США торговать суверенными долговыми обязательствами России на вторичном рынке. Но директива не запрещает американским организациям владеть бумагами российского суверенного долга.

Львиная доля этих бумаг торгуется на лондонской бирже, причём «БоДжо» (как часто кличут кудлатого премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона) не вводил новых ограничений.

И вот почему. Бориска и рад бы насолить России, но он вынужден защищать интересы своей экономики, показывающей не лучшие результаты после «Брекзита». Вводить запрет на торговлю российскими ОФЗ сейчас – значит затеять серьёзную свару с лондонскими финансистами, ухудшив и без того безрадостную ситуацию. Так что США вряд ли найдут понимание сидельцев Даунинг-стрит по данному вопросу.

Проще говоря, пока эта калитка сохраняется, американские фонды и частные инвесторы будут легко и непринуждённо торговать российскими долговыми бумагами в Лондоне.

Далее. Как уже стало известно, нагнутый США и местными русофобами канцлер Германии Шольц объявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток – 2» откладываются на неопределённый срок и ФРГ будет постепенно отказываться от российского газа.

Откуда Шольц будет брать газ взамен российскому – непонятно никому. Недавно по этому поводу даже было заявление руководства Катара, кое-что смыслящего в делах международного газового рынка.

А пока, как сообщают из Газпрома, рост поставок европейским потребителям вырос на четверть.

Российская доля в проекте СП-2 составляет что-то около $5 млрд и, что самое забавное, Газпром уже не только отбил эти инвестиции, но и неплохо заработал благодаря стараниям самих «толерастов», предложивших перейти к спотовым ценам на газ.

После истеричных воплей лидеров ЕС в адрес России, цена на газ превратилась в качели, когда показатели колеблются от $1100 до $1500 за тысячу кубов и никак не могут устаканиться.

Многие заметили, что Россия не прекратила перекачку газа в Европу по украинскому трубопроводу, но это и понятно: Зеля войну так и не объявил, а трубу отныне будет контролировать Газпром, а не мутный «Нафтогаз».

Обстановка на рынке газа такова, что спрос намного превышает предложение и, как утверждают европейские экономисты, поставки газа из России гораздо важнее для Европы, чем для самой России, поскольку Старушке дышат в спину желающие увеличить поставки газа экономики Китая и Южной Кореи.

США в этом процессе хотят не столько перекрыть поставки российского газа в Европу, сколько встроиться промежуточным звеном.

По мнению французского экономиста Ива Ларрус-Лаку, «ЕС, по сути, будет покупать российский газ у американских посредников по гораздо более высокой цене, чем раньше. Как водится, ради демократии».

Для России наибольшую важность приобретает не «Северный поток – 2», а «Сила Сибири – 2». Этот газопровод свяжет ряд крупнейших месторождений природного газа, доставит его в удалённые уголки жителям Сибири и Дальнего Востока, и, главное, объединит западные и восточные газопроводы страны в единую сеть, позволив прокачать в Азию 80 млрд кубов природного газа в год против 55 млрд в западном направлении.

Подобная оперативность позволит существенно сэкономить на строительстве заводов по сжижению газа, направляя поток голубого топлива туда, где в нём больше всего нуждаются.

Наблюдатели признают, что вышеописанные санкции вводятся не столько против России, сколько для создания картинки для избирателя, привыкшего считать, что Америка «понад усэ» и продолжает рулить мировыми процессами.