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За прошедший месяц силы ВСУ в значительной мере истощились, и они заметно сбавили темпы наступления, оставив небольшой резерв на случай прорыва ВС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, когда выдохнется наступление ВСУ.

«Всё зависит от того, как быстро будут бросаться резервы, и как быстро они будут уничтожаться. Всё зависит не только от нас, а, как и любая военная деятельность, она зависит от действий двух сторон. В данном случае противник где-то в середине июня стал сбавлять темпы наступления, потому что накопленные бронетанковые резервы стали стремительно таять. Поэтому перешли к тактике медленного выдавливания за счёт живой силы», – сказал Подберёзкин.

Он подчеркнул, что киевское командование всё ещё держит восемь-девять бригад в резерве, на случай прорыва российских войск.

«Основные силы выдохлись, а в резерве осталось, наверное, две бронетанковые бригады и пять-семь моторизированных. Их держат про запас, а остальные резервы были уничтожены в Бахмуте, и после Бахмута в результате «контрнаступа». Поэтому если украинская сторона решит, что нужны какие-то решительные действия, и бросит туда оставшиеся резервы – это и будет достаточно быстрой развязкой. Если же нет, если их будут держать про запас, потому что на некоторых направлениях дела для них складываются угрожающе, то они держат их на случай, чтобы заткнуть дыры, а не для наступления», – подытожил эксперт.