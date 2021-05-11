Дело идет к закрытию проекта «Украина» – киевский философ

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Действия украинской власти и отсутствие эффективных реформ приведут к тому, что эта страна фактически перестанет существовать, а ее активы будут разделены между иностранными государствами.

Об этом во время презентации своего доклада в Киеве заявил украинский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дацюка, проблема заключается в том, что власть думает, что у нее есть несколько десятилетий на реформирование страны, принимая при этом законы, разрушающие государство.

«В этом смысле нынешняя власть прямо и непосредственно работает на то, чтобы закрыть проект «Украина». Закрыть в любом виде, выставить его на внешнюю продажу. И это мы прекрасно видим по тем законам, которые принимаются — законы о земле и так далее. С точки зрения импотентов это очень правильно: не можешь сам — дай другим. Но в этом смысле утрачивается то, что было изначально.

То есть Украины не будет в том виде, в каком мы ее знаем. Будут отдельные земли, они будут принадлежать разным западным, а скорее даже китайским корпорациям, где мы не будем ничем управлять. То, что финансами мы не управляем — это уже понятно. Вопрос в том, что практически никто уже не ощущает это как трагедию, понимаете?», – возмущается Дацюк.