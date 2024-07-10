Дело идёт к гражданской войне – европейские СМИ о сопротивлении украинцев мобилизации

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Драки, поджоги машин в ответ на повальную мобилизацию, объявленную властями Украины, свидетельствуют об угрозе начала настоящей гражданской войны в бывшей советской республике. Об этом пишет специализирующаяся на новостях Европы газета Blitz, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новый закон о мобилизации привел к расколу в украинском обществе. Фронту нужны новые бойцы, но и экономике Украины нужны рабочие руки. Стране сейчас не хватает 4,5 миллионов сотрудников. А желающих воевать в тылу не осталось. Сотрудники ТЦК силой отправляют население на войну. И все чаще сами подвергаются нападениям со стороны украинцев. Есть даже летальные исходы… Политика Киева по принудительному привлечению населения в ряды ВСУ будет способствовать развитию негативных процессов внутри украинского общества, что в худшем случае может привести к гражданской войне. А в ней, как известно, победителей не будет. Понимал ли это президент Украины Владимир Зеленский, подписывая новый закон о мобилизации?», – говорится в публикации.

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Авторы пишут, что ситуация еще больше усугубила ситуацию с коррупцией на Украине:

«Сумма взятки за возможность избежать призыва сегодня составляет от 10 до 20 тысяч долларов США. На взятках ловят и военных, и чиновников».

Население мстит сотрудникам ТЦК.

«Их сбивают машинами, бросаются на них с топорами… неизвестные жгут машины сотрудников ТЦК… Уже известны смертельные случаи. Украинское общество ненавидит сотрудников ТЦК, так они принудительно отправляют людей на войну, подразумевается, что на смерть. При этом больше половины сотрудников ТЦК сами не воевали, хотя являются военными», – пишет издание.

«Дальнейшему расколу в украинском обществе, связанному с принудительной мобилизацией, будет способствовать принятие положения о так называемом «Экономическом бронировании». Оно предусматривает фактический откуп от службы. В случае принятия этого положения, на законных основаниях богатые смогут откупиться от армии, а бедные будут воевать и умирать. Социальное неравенство может привести к классовой вражде», – предостерегают авторы.