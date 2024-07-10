Дело идёт к гражданской войне – европейские СМИ о сопротивлении украинцев мобилизации

Михаил Рябов.  
10.07.2024 16:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 475
 
Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Драки, поджоги машин в ответ на повальную мобилизацию, объявленную властями Украины, свидетельствуют об угрозе начала настоящей гражданской войны в бывшей советской республике. Об этом пишет специализирующаяся на новостях Европы газета Blitz, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новый закон о мобилизации привел к расколу в украинском обществе. Фронту нужны новые бойцы, но и экономике Украины нужны рабочие руки. Стране сейчас не хватает 4,5 миллионов сотрудников. А желающих воевать в тылу не осталось. Сотрудники ТЦК силой отправляют население на войну. И все чаще сами подвергаются нападениям со стороны украинцев. Есть даже летальные исходы…

Политика Киева по принудительному привлечению населения в ряды ВСУ будет способствовать развитию негативных процессов внутри украинского общества, что в худшем случае может привести к гражданской войне. А в ней, как известно, победителей не будет. Понимал ли это президент Украины Владимир Зеленский, подписывая новый закон о мобилизации?», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Драки, поджоги машин в ответ на повальную мобилизацию, объявленную властями Украины, свидетельствуют об угрозе...


Авторы пишут, что ситуация еще больше усугубила ситуацию с коррупцией на Украине:


«Сумма взятки за возможность избежать призыва сегодня составляет от 10 до 20 тысяч долларов США. На взятках ловят и военных, и чиновников».

Население мстит сотрудникам ТЦК.

«Их сбивают машинами, бросаются на них с топорами… неизвестные жгут машины сотрудников ТЦК…  Уже известны смертельные случаи. Украинское общество ненавидит сотрудников ТЦК, так они принудительно отправляют людей на войну, подразумевается, что на смерть. При этом больше половины сотрудников ТЦК сами не воевали, хотя являются военными», – пишет издание.

«Дальнейшему расколу в украинском обществе, связанному с принудительной мобилизацией, будет способствовать принятие положения о так называемом «Экономическом бронировании». Оно предусматривает фактический откуп от службы. В случае принятия этого положения, на законных основаниях богатые смогут откупиться от армии, а бедные будут воевать и умирать. Социальное неравенство может привести к классовой вражде», – предостерегают авторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть