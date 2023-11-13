Дело идёт к передаче ТЯО Украине и удару им по ВС РФ – Марков

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США могут передать Украине тактическое ядерное оружие.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они считают, что опять мы заключим «Минск-3», они их опять не будут выполнять и за это время перевооружат украинскую армию еще сильнее. Они считают, что пока Украина недостаточно вооружена, она не может нанести поражение России. Они дадут Ф-16, дело может дойти и до тактического ядерного оружия. Почему нет? Тем более, что Ф-16 являются носителями ТЯО. ВСУ нанесут удар по районам расположения российской армии», – сказал Марков.

Он сомневается, что даже в этом случае Россия ответит симметрично.

«Да ну, что вы. Американцы взорвали «Северный поток», а мы что-то взрываем? Американцы проводят теракты на нашей территории (потому что никаких независимых украинских спецслужб не существует), а мы чего-то отвечаем? Американцы передали кассетные снаряды украинской армии, те нас накрывают три месяца, а мы отвечаем?», – сказал Марков.

По его мнению, даже если стороны обменяются ядерными ударами, к разрешению конфликта это не приведет. России навяжут очередные мирные договоренности, при этом задачи СВО решены не будут.

«Они достаточно логично считают, что если кто-то три раза совершил одну и ту же ошибку, то значит, у этой ошибки есть серьезные фундаментальные ошибки. Это тенденция уже, и она будет продолжена, если ситуация не изменится», – сказал Марков.