Дело к идёт к войне? – что думают эксперты в Киеве

17.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Обстановка вокруг Донбасса накаляется. Перемирие фактически закончилось, Минские договоренности мертвы. Звучат прогнозы о новом витке военного противостояния.

«ПолитНавигатор» поинтересовался у киевских экспертов, как будет развиваться ситуация?

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Татьяна Монтян, юрист, сейчас находится в поездке на Донбассе:

«Я не верю, что кто-то пойдет на реальное, серьезное обострение. У Украины нет ресурсов. Думаю, что просто занимаются пиаром с какой-то целью. Но никто не пойдет в наступление. Они не самоубийцы – это будет очередной котел. Все знают, в каком состоянии сейчас находится наша доблестная, «самая сильная в Европе» армия.

Я как адвокат общалась с нашим перебежчиком Анатолием Тараненко, он рассказал мне много чего интересного. В армии тотальный бардак, пьянство, наркомания, командиры на все забили, неуставные отношения и черт знает что. В общем, воевать некому. Но он очень хотел, чтобы его рассказ был опубликован в формате видео, чтобы не думали, что я с его слов что-то перепеваю. Поэтому я готовлю ролик с ним».

Политолог Александр Булавин:

«Обострение наблюдается. Было несколько случаев подрыва украинских военнослужащих на минах, в Донецке была попытка уничтожить одного из военачальников ДНР. Но все это связано не с тем, что у кого-то есть какие-то серьезные намерения. Это, скорее, демонстрация.

Понятно, что вести наступление на Донбасс Украина не будет и не в состоянии это делать. Нет никаких гарантий победы. Я вижу во всем происходящем стремление руководства Украины продемонстрировать Западу твердость своих намерений, – то, что нет никакого послабления и т.д. Все это происходит на фоне заявлений о том, что Минские соглашения не работают и предложений включить в состав Нормандского формата США и Польшу. Поэтому все это не больше, чем демонстрация. Поэтому это обострение закончится ничем».

Политолог Александр Семченко:

«Обострение нужно нашим властям. Они, конечно, могут сказать, что это «российские террористические наемники» ведут обстрелы и пр. Но, судя по тем сводкам, которые публикуются, выгодно происходящее властям и конкретным командирам боевых частей, которые таким образом скрывают свои небоевые потери. Их начали наказывать за небоевые потери, и они начали их представлять как боевые.

Уже всплыли некоторые такие ситуации. Последняя такая ситуация – с тремя военнослужащими, подорвавшимися на взрывном устройстве. Но уже даже до Зеленского дошло, что что-то тут не так, и он дал поручение разобраться, что же это были за мины, «танковый шлагбаум», и почему он не был нанесен на карту.

Возможно, по ходу разберутся с тем, что подразделения при ротации перепродают друг другу карты минных полей – не заплатили – дают неполные карты. Может, разберутся с пьянством, наркоманией, мародерством. Но последний случай гибели трех военнослужащих вызвал вопросы даже у руководства страны».