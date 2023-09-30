Дело к выборам? На Украине оживился рынок продажи партий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выборы на Украине, скорее всего, пройдут весной 2024 года, но они станут лишь имитацией демократического процесса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вероятность выборов достаточно высока, поэтому оживился теневой рынок покупки и продажи партий. Сейчас будут эксплуатировать тему защиты Украины и безопасности, восстановления. Скорее всего будут забирать в проходную часть партии известных военных и волонтеров. К сожалению, сейчас многие не понимают, что коренным образом изменилась политическая карта Украины. Невозможно сказать, какие предпочтения у людей. Нет достоверных социологических данных. Есть те социологи, которые работают на Офис [президента], но их данные достаточно сомнительны, – сказал Золотарев «Газете по-украински».

Он отмечает, что проблемой для партий станет и финансирование.

«Украинские олигархи сейчас в глубоком нокдауне. А большая украинская политика, те партии, которые проходили в парламент, финансировались нашим олигархатом. Более-менее экономная кампания выборов в Раду нуждалась в 40-50 миллионах долларов. И понятно, откуда эти деньги брались», – говорит эксперт, в качестве политтехнолога участвовавший ранее в нескольких избирательных кампаниях.

По его словам, сейчас «украинская политика находится в коматозе».

«Есть определенные люди, которые пытаются опередить других и будут выставлять на продажу политические партии с положительными названиями или под переименование. Но перспектива выборов до сих пор в тумане войны. И не принято окончательно решение, будут ли выборы. Зачем нам выборы, которые будут имитацией, но не будут конкурентными и демократическими. Только чтобы удовлетворить требования внешних партнеров? Это можно сделать по-другому. Но выборы, скорее всего, будут весной 2024-го. Власть хочет одновременно провести и парламентские, и местные, и президентские. Это будет стоить около 10 миллиардов гривен», – считает Золотарев.

Напомним, что по графику выборы президента Украины должны состояться в марте следующего года, а парламентские – в сентябре. При этом вопросом остается их проведение в период военного положения.