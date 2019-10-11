Дело Маркива хотят переиграть в апелляции: Украины наняла одну из крупнейших итальянских юрфирм

11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для защиты приговоренного к 24 годам тюрьмы за убийство фоторепортера украинского нацгвардейца Виталия Маркива в апеляционному суде украинская сторона наняла одну из крупнейших итальянских юридических фирм, также планируется обращение в Европейский суд, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Готовится апелляция Делла Валле (Адвокат Маркива, Рафаэлле Делла Валле – ред.), готовится апелляция. Нанята совсем другая уже юридическая компания в Италии, одна из самых мощных, украинской стороной, и будет готовиться апелляция”, – сказал Антонищак.

В то же время он уточнил, что не знает наверняка, сколько апелляций, так как еще не видел мотивационной части приговора нацгвардейцу.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял на высоком уровне вопрос о приговоре нацгвардейцу Маркиву, когда был в Нью-Йорке и встречался с премьер-министром Италии.

“Вы спрашиваете, какие шансы освобождения Маркива? Я считаю 100%. Мы не оставим однозначно своего побратима в беде, я говорю о ветеранах, действующих бойцах батальона Кульчицкого. Однозначно, достаточно мощно этим вопросом сейчас занимается Арсен Аваков, и включено новое руководство Министерства иностранных дел. Мы однозначно будем обращаться в Европейский суд, будем подавать апелляцию. Надеюсь, что апелляционный суд – уже не суд Павии – а судья или судьи, которые будут рассматривать апелляцию, увидят реальную картину того, что произошло. Это уже дело чести МВД, Нацгвардии и государства Украина защитить своего гражданина, своего патриота. Надеемся, что скоро сержант Маркив будет с нами”, – уверяет координатор батальона Кульчицкого.

Напомним, два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери – она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска.

Вчера суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен к 24 годам тюрьмы. МВД Украины уже заявило, что поможет обжаловать решение по делу Маркива в апелляции.

Добавим, марш в поддержку Маркива ультраправые собирают под МИД 14 октября – в день УПА.