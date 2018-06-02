02.06.2018, Житомир, Анастасия Самойлова

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Дело Муравицкого трещит по швам. Прокурор срывает злость на адвокатах

Судебное разбирательство по делу арестованного журналиста Василия Муравицкого с каждым заседанием всё больше и больше заходит в тупик. Дошло до того, что сторона обвинения решила придираться к защите, вымещая на адвокатах всю свою злость. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Гожый, адвокат репортера.

Правозащитник рассказал, что последнее судебное заседание началось со спора между сторонами процесса об используемом языке.

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«Судебное заседание началось не с суда над Муравицким, а с попытки прокурора поставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, которая включает, в том числе, лишение прав на занятие адвокатской деятельностью, на меня, Гожыя Андрея Александровича, за то, что я выступаю на суде на русском языке.

Как сказал прокурор, к нему «обратилась общественность». Правда, непонятно, что это за «общественность». Учитывая положение Конституции Украины, а именно части 3-й, я имею право выступать в суде на русском языке, о чем было сообщено прокурору.

Далее прокурор потребовал опять привлечь меня к уголовной ответственности за мою правовую позицию: за то, что я считаю часть документов ложными.

Таким образом, дело разваливается. Прокуратура и прочие её пособники не находят ничего лучшего, как просто срывать свою злость на адвокатах и организовать давление на них.

Суд продолжает заслушивать показания прокуроров и материалы, подаваемые прокурором. Мы возражаем, поскольку они содержат ряд грубейших нарушений уголовно-процессуального закона», – сказал адвокат журналистам.

Гожый обратил внимание, что сам прокурор, пытаясь доказать вину Муравицкого, на суде зачитывал приписываемые журналисту статьи на русском языке.

«Прокурор обязан переводить на государственный язык все документы, предоставляемые суду. Однако обвинение заставило суд выслушивать какие-то журналистские статьи на иностранном языке, не прилагая перевода, как того требует УПК. Наконец, он пояснил суду, что не переводил тексты статей, приписываемых Муравицкому, – потому, что они являются обстоятельствами преступления, а их нельзя предоставлять в изменённом виде.

В связи с этим можно сказать, что тексты являются продуктами мыслительной деятельности. Выходит, что Муравицкий совершил какое-то мыслепреступление, и эти тексты являются обстоятельствами его совершения», – рассуждает защитник журналиста.

В итоге суд все ходатайства обвинителя Вадим Левченко отклонил.

«Судья посоветовал прокурору пользоваться переводчиком, если у него такие крупные проблемы с русским языком», – отметил адвокат.

Тогда прокурор продолжил обвинять Муравицкого в госизмене, ссылаясь на экспертизу статей.

«Он предоставил две автороведческих экспертизы, на каждую из которых было истрачено не менее десяти тысяч гривен бюджетных средств. Однако, эти экспертизы у защиты вызывали больше вопросов чем ответов», – сказал Гожый.

«Неряшливость обвинения просматривалась в подаче каждого из доказательств – от протоколов задержания и обыска, из которых было не ясно, при каких именно обстоятельствах происходило задержание, как изымался телефон и так далее, до предоставления новых текстов, которые были оформлены не по правилам – отсутствовала их сравнительная таблица, не было протокола идентификации (опознания) изображений», – рассказал правозащитник.