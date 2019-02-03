«Дело не в Путине» – киевский пропагандист теперь обвиняет российскую оппозицию
Даже такие либеральные российские оппозиционеры, как Алексей Навальный со своими последователями, перестали поддерживать Украину.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил московский корреспондент украинского информагентства «УНИАН» Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Навальный – это прекрасный пример того, что дело не в Путине. Казалось бы, что он проводит там какие-то расследования, говорит, что Россия ворует государственные деньги. Но какая его позиция по Украине? Она, по сути, ничем не отличается от позиции президента России», – отметил Цимбалюк.
Также он пожаловался, что большинство участников митингов российской либеральной оппозиции считают Крым частью РФ.
«Мы всегда работали и снимали на всех согласованных и несогласованных маршах, которые он [Навальный] организовывал на протяжении многих лет. Потому что это международное событие, да и вообще, с точки зрения новостей, в кадре хорошо смотрится, когда кричат «Россия без Путина» или «Долой царя».
Когда ты общаешься с народом, они говорят: «Путин нам надоел». Но когда ты их спрашиваешь: «Чей Крым?», то получаешь две группы ответов: «Крым наш, российский» и «Мы сегодня собрались по другому поводу»», – резюмировал журналист.
Метки: Алексей Навальный, Присоединение Крыма к России, Роман Цимбалюк
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