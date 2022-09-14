«Дело не в Путине. Российское общество заряжено на войну» – украинский международник

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Новости Украины

Как бы Россия ни старалась налаживать отношения с Западом, задача Украины должна доказать европейцам, что гарантии безопасности для них возможны только без существования РФ как государства.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сконцентрировались на Путине так же, как и Запад, думая, что если они отстранят от власти Путина, то Россия сразу станет демократической и прекратит свои агрессивные намерения. Вопрос не в Путине, вопрос в русском народе, который желает крови, только чужой, а не своей. Поэтому российское общество заряжено на войну. Если сейчас отстранить Путина, то завтра придёт Патрушев или кто-то ещё, и скажет – Путин был не настоящий царь, а теперь мы вам привели настоящего царя. То есть российское общество очень радикализовано, и для того, что мы это поняли нам нужно наносить большее и большее поражение, чтобы русские чувствовали всё больше и больше потерь», – призвал Перепелица.

Он добавил, что Россия зря развивала отношение с Западом, потому что европейцы обязательно когда-нибудь поймут, что только без РФ они могут быть в безопасности.

«Россия всегда играла роль троянского коня, развивая отношения в этом геополитическом измерении с США и с Западом. И это осознание постепенно приходит. Путин их доведёт до такой линии, что они поймут, что им жизни не будет, и безопасности европейской невозможно с Россией. Пока, что они думают, что европейская безопасность может быть только с Россией. Нет, она возможна только без России как государства», – рассказывал украинский эксперт.