Дело о мятеже не закрыто – Пригожин остается под следствием
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием за попытку вооруженного мятежа.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органов, сообщает издание «Коммерсант».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Как стало известно «Ъ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.
Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования господина Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря», – говорится в публикации.
Издание напоминает, что 25 июня некоторые СМИ сообщили, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина.
«Однако источник «Ъ» в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника «Ъ», для принятия иного решения прошло слишком мало времени», – пишет газета.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.