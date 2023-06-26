Дело о мятеже не закрыто – Пригожин остается под следствием

Олег Кравцов.  
26.06.2023 11:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 536
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Россия


Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием за попытку вооруженного мятежа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органов, сообщает издание «Коммерсант».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием за попытку вооруженного мятежа. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как стало известно «Ъ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования господина Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что 25 июня некоторые СМИ сообщили, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина.

«Однако источник «Ъ» в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника «Ъ», для принятия иного решения прошло слишком мало времени», – пишет газета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть