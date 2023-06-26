Дело о мятеже не закрыто – Пригожин остается под следствием

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием за попытку вооруженного мятежа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органов, сообщает издание «Коммерсант».

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«Как стало известно «Ъ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования господина Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря», – говорится в публикации.