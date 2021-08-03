Дело о повешенном в Киеве «змагаре» обрастает красочными нацистско-либеральными версиями

03.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова в Киеве все больше напоминает другое убийство – журналиста Георгия Гонгадзе. Напомним, тогда в 2000 году тревогу с участием всех СМИ забили сразу же после того, как редактор «Украинской правды» не дошел от любовницы до жены.

То же самое произошло вчера, когда Шишов не вернулся с пробежки. Уже утром в полицию обратилась его сожительница, и сразу же было возбуждено уголовное дело.

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Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще вчера после заявления сожительницы Виталия нами было открыто уголовное производство по признакам умышленного убийства», – сказал он.

Оперативно были организованы поиски: лесопарк поквадратно прочесывали полицейские и волонтеры. Похоже, что обычный вариант встречи с друзьями и загула просто не рассматривался. Как оказалось, вполне оправданно.

Сегодня Клименко не озвучивал версии произошедшего, ссылаясь на необходимость подождать результаты экспертиз. Однако он упомянул, что петля располагалась слишком высоко, а на теле Шишова были обнаружены ссадины, характерные для разового падения.

Если экспертиза подтвердит факт самоубийства, полиция не сможет представить ее результаты без риска для репутации. Потому что уже сейчас часть публики в трех бывших братских славянских странах бьется в истерике обвинений. Правда, предполагаемые заказчики разные.

Скандальный нардеп Украины Алексей Гончаренко озвучил ортодоксальную версию, обвинив в «убийстве» «кровавый режим Лукашенко».

«Буквально несколько дней назад была информация от Игоря Макара, который представляет инициативу ByPol, объединяющую бывших силовиков Белоруссии, о том что в нескольких странах мира начата операция «Трест» по поимке и перевозке в Беларусь или ликвидации лидеров белорусской оппозиции. В этой операции участвуют представители белорусских дипломатических миссий. Как вы видите, уже через несколько дней мы имеем факт убийства Виталия Шишова», – сказал Гончаренко в своем видеоблоге.

Гончаренко потребовал, чтобы расследование «убийства» взял под личный контроль министр внутренних дел Украины, а также вмешательства СБУ и контрразведки.

«Либо у нас тут действуют белорусские спецслужбы почти в открытую, либо они используют каких-то наемников. Жуткая ситуация», – вынес вердикт Гончаренко.

Друг Шишова Юрий Щучко заявил в эфире украинского 24-го телеканала, что белорусов предупреждали о рисках нападения в СБУ.

«Нас просто предупреждали сотрудники СБУ, что возможна физическая ликвидация нас как активистов. Телефонных звонков с угрозами не было. Я уверен, что это была показательная казнь одного из членов белорусского сообщества в Киеве», – сказал Щучко.

Либеральная Россия пошла дальше. В эфире «Эха Москвы» журналист связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat болгарин Христо Грозев обвинил в «убийстве» Шишова агентов ФСБ, внедрившихся в белорусскую политэмиграцию.

«Здесь нельзя не рассматривать несколько совпадений. Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. <…> И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство», – сказал Грозев.

Российские военкоры указывают на то, что покойный имел тесные связи с тербатом «Азов», вокруг которого в последнее время слишком много странных смертей.