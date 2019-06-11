Дело о роспуске Рады в Конституционном суде подошло к финальной стадии

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Конституционный суд Украины завершил исследование материалов дела о роспуске Верховной Рады Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Конституционный суд исследовал материалы дела, и мы можем перейти к заключительным выступлениям сторон”, – отметила Шаптала.

При этом она отметила, что участники процесса должны вкладываться в 10 минут, только обозначив основные моменты своих позиций. Первым с заключительным словом выступил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу о определении конституционности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.

В суд прибыл лично президент Владимир Зеленский. В своей речи Зеленский отметил, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе и это свидетельствует о его уважении к ним и закону.

«Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям», — заявил он.

По его словам, о соответствии «духу закона» свидетельствует много факторов. В частности, граждане Украины не верят Раде и аплодируют решению о роспуске Рады.

«И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам не будет стыдно и перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми», — сказал Зеленский.

Он добавил, что его юридическая позиция «неоспорима и безупречна», что докажет его представитель в КС.