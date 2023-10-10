Дело о смертельном ДТП с экс-депутатом в Симферополе взял под контроль СК РФ

Бывшего главу Общественного совета Симферополя и экс-депутата Олега Щербакова могут заключить под стражу на время следствия по делу о смертельном ДТП, которое тот устроил в ночь на 8 сентября.

Сразу после аварии ее виновник лег в больницу, ссылаясь на тяжелые травмы, хотя намеревался покинуть место происшествия на своих двоих, угрожая устроить всем тяжкие последствия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в программе «Малахов» вышло продолжение истории со смертельным ДТП, которое Щербаков устроил на улице Киевская в Симферополе: он выехал на встречную полосу, где протаранил два автомобиля. Водитель одного из них скончался в больнице спустя двое суток. Органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, которое забрал в свое производство Следком по поручению председателя СК России.

В первой части истории с ДТП выяснилось, что Щербаков уже давно злоупотребляет алкоголем, пьяным садится за руль и убежден в своей безнаказанности. С дочерью погибшего в результате ДТП Петра Лесика связывалась мать бывшего депутата, она же перечислила 120 тысяч рублей на похороны, и готова была обсуждать дальнейшую поддержку, но семья от помощи отказалась.

«Больше всего боюсь, что Олег Щербаков продаст сейчас все свои квартиры и другое имущество. Он откупится, так как у них очень много денег и везде они, я так понимаю, суют эти деньги! Когда его уже заберут в СИЗО или куда там надо?!», – подчеркнула дочь Петра Лесика и добавила, что будет спать спокойно лишь тогда, когда бывший чиновник окажется за решеткой.

Бывшая помощница чиновника Елена рассказала, что Щербаков нередко злоупотреблял спиртным и водил на работу девушек. Теперь помощнице угрожают с неизвестных номеров и грозят «закатать в асфальт».

Однако адвокат Щербакова Юлия Дорофеева уверяет, что ее подзащитный не в состоянии говорить. Ему якобы провели несколько сложных операций и по состоянию здоровья он не может давать показания, а по делу проходит в статусе подозреваемого. Кроме того, в деле нет сведений о том, что Щербаков был в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения ДТП. Адвокат утверждает, что экс-депутату отказали в медпомощи в Симферополе, поэтому он был вынужден обратиться за ней в Джанкое, но спустя два дня после аварии.

После выхода программы в эфир Следком распространил сообщение, что расследует уголовное дело по ст. 264, ч.4 п. «а» – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

«Установлено, что член Общественной палаты Республики Крым в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова, допустил выезд на встречную полосу, столкнувшись с автомобилями Daewoo Nexia и Skoda Octavia. В результате ДТП все трое были доставлены в медучреждение, где позже один из пострадавших скончался», – указано в сообщении.

«Подозреваемый в совершении данного преступления член Общественной палаты Республики Крым в связи с полученными тяжелыми травмами проходил лечение в больнице. Вместе с тем в настоящее время в результате улучшения его состояния здоровья следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в СК и добавили, что появившиеся в СМИ сообщения о возможности Щербакова избежать уголовной ответственности в связи с его статусом, не имеют оснований.

До 2014 года Щербаков возглавлял фракцию Партии регионов в Джанкойском горсовете, откуда попытался стартовать в Госсовет Крыма от «Партии Родина», но проиграл и оказался на посту Общественного совета Симферополя. В 2020 году Щербаков решил взять в помощники экс-участника проекта «Дом-2» Глеба Жемчугова (Клубничку), чтобы тот занялся информационной политикой и формированием общественного мнения. Назначение вызвало столь широкий резонанс, что «Клубничка» покинул пост.

Но тягу к экспериментам Щербакова оценили в Общественной палате Крыма, и в феврале прошлого года бывший джанкойский «регионал» вошел в состав ОП, оставив Общественный совет Симферополя на попечение Александру Юрьеву. Щербаков стал советником председателя Общественной палаты Крыма по информационной политике, и в духе протежируемого «Клубнички» устроил ОП информационную бомбу со смертельным исходом.