«Дело о тупой овце»: сдадут ли шоумены соросятам своего депутата?

20.08.2019, Киев, Сергей Устенко

Постоянные читатели украинской «соросовской» прессы наверняка заметили: вот уже несколько дней подряд коллективный разум, а также ум, честь и совесть «гражданского общества» кипят от возмущения по поводу «недостойного» поступка новоизбранного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, «оскорбившего» журналистку одного из правофланговых СМИ нашей «соросятни» – киевского «Нового времени», принадлежащего Томашу Фиале – чешскому экс-министру, лоббисту и бизнесмену с обширными интересами на Украине. Одному из тех, кто стоит за сектором прозападных НГО в стране.

В интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым журналистка продемонстрировала специфические «стандарты» грантовой свободы слова, поинтересовавшись его отношением к Бужанскому, который (цитирую) «писал о фатально негативной роли Революции Достоинства в жизни страны», «ностальгирует по временам Януковича, по Сталину и СССР», а также «считает праздником 9 мая». Сам депутат за словом в ответ в карман не полез: «Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем» Слуги народа «заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ», – написал Бужанский в Telegram.

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Партия Бужанского отреагировала на инцидент расплывчатым постом в фейсбуке, в котором она назвала «такую коммуникацию с журналистами недопустимой». Однако «активистам» этого показалось мало. И понеслось. Как поганки после дождя начали множиться выступления «лидеров мнений» соответствующего толка, естественно – которые в один голос называли Бужанского «проблемным» и даже «одиозным» персонажем, которому «приписывают симпатии к Януковичу и даже попытки реабилитировать в Украине культ Сталина».

Грантовые СМИ стали хором требовать от президентской команды извинений, вычитывать «слугам народа», что в их ряды дескать, затесались «люди, которые исповедуют ценности очень далекие от европейских» и что неплохо было бы, пользуясь раздутым СМИ скандалом, как поводом, исключить такого депутата из фракции «Слуги народа». Как откровенно написала одна из таких медиа-помоек, «Реакция на выходку Бужанского покажет, готова ли партия Слуга народа очищать свои ряды от одиозных персонажей». К слову: люди, призывавшие в прежние годы утилизировать пару миллионов «лишних» жителей Донбасса или, к примеру, прицельно отстреливать журналистов из соседней страны, не считались у этой медиа-тусовки «одиозными».

Случись нечто подобное раньше – в исходе можно было бы не сомневаться. В конце концов, «активисты» тренировались долго – еще на депутатах – регионалах. Читатели с хорошей памятью наверняка помнят истории с травлей «медиа-сообществом» депутата Олега Калашникова, застреленного в Киеве после победы «революции достоинства».

Однако на дворе новые времена и новые веяния. Глава Офиса президента Андрей Богдан историю про фейковую отставку, которую «честные СМИ» заглотили, даже не разжевав, наглядно продемонстрировал презрительное отношение к «независимой прессе».

Выражение «Нам не нужны журналисты, чтобы напрямую общаться с народом» можно смело записывать золотыми буквами на гранитных скрижалях. Причем, сигнал этот был послан даже не журналистам – а скорее их карабасам. Привыкшим за годы специфической украинской «олигархической демократии» с помощью прирученных СМИ обращаться с мнением украинцев, как с тем дышлом.

И вот перед нами задача. «Общественные активисты» требуют изгнать Бужанского из фракции. Как поступит власть? Логично укажет на то, что время «активистов» и прочих горлопанов ушло вместе с Порошенко, или – прогнется, причем, не в первый уже раз? Совокупность обстоятельств пока что позволяет надеяться на первое. Однако высока и вероятность второго варианта.

Дело в том, что за долгие годы, в течение которых сфера массовых коммуникаций и гражданского активизма была отдана на откуп грантоедам, сформировалась своеобразная искривленная реальность, в рамках которой право говорить от имени общества и представлять его интересы в диалоге с властью присвоила себе узкая группа людей, находящихся на содержании у иностранных структур. И когда они громогласно требуют от президента, правительства или депутатов правящей партии «прислушиваться к мнению гражданского общества», то имеют в виду не миллионы людей, живущих на Украине и имеющих самые разные взгляды. Они имеют в виду те полсотни грантоедов, которые под несколькими десятками различных вывесок это самое гражданское общество имитируют уже не первый десяток лет.

При этом, надо отдать им должное – эта среда удивительно четко спаяна групповой солидарностью. В обычное время грантоеды дерутся между собой за денежные потоки и власть, что называется, насмерть. В ход идут и подставы, и доносы, и заказные публикации, и лоббирование. Но вся эта возня происходит исключительно между своими и касается только своих. Стоит только кому-то «чужому» посягнуть на их монополию на эту поляну или начать расследование, или попытаться как-то прижать, как они тут же сбиваются в кучу и словно стая хищных пираний атакуют жертву, забывая до поры взаимные обиды.

Их противники не таковы. Среди них сплошь и рядом можно увидеть картину, как одни не желают вписываться за других, а другие настаивают на невозможности даже сидеть на одном гектаре с третьими. А причины… причины для такой «принципиальности» всегда найдутся. Тот не то когда-то сказал, тот не того в свое время поддерживал, а этот вообще взглядов не тех…Неудивительно, что грантоеды в украинских условиях почти всегда добиваются своего и выигрывают, причем, не идя ради этого ни на какие компромиссы и уступки, а упрямо и методично продавливая свою волю, не брезгуя при этом никакими, даже самыми агрессивными и радикальными методами.

Нетрудно заметить, что демонстрируемое «соросовской прессой» пристальное внимание к делам, словам и подноготной новоизбранных депутатов носит предельно предвзятый и выборочный характер. Оно касается лишь тех из них, чья мировоззренческая платформа или личностный бэкграунд не вписываются в принятый в грантоедской и националистической среде консенсус. «Заклевывают» тех, в ком видят «белых ворон», и подозревают в готовности в определенных обстоятельствах «шагать не в ногу» и «портить картину всеобщего единения». На прицеле «соросовских» СМИ оказались именно те представители новой команды, которые по ряду значимых вопросов ближе к реальному большинству украинцев, чем к бенефициарам Майдана, к какой бы партии те ни прибились. Вы не увидите в украинских СМИ ни одной критической публикации о таких деятелях из правящей партии, как Давид Арахамия. Или как Лиза Богуцкая. Или как Никита Потураев. Зато вся «независимая пресса» озабочена Богданом, Дубинским и Бужанским.

Такова же и природа призывов «выдавливать» из политического поля партии или силы, не согласные с теми или иными краеугольными положениями новой мифологии, навязанной обществу силой после 2014 года. Когда «всем положено» отмечать «день примирения» 8 мая, а день Победы 9 мая вдруг, ни с того ни с сего, стал «противоречивой датой», в отношении которой по новым правилам политического этикета следует демонстрировать максимальную отстраненность.

Кроме всего прочего, эта дискуссия – и о границах допустимого в дискурсе. Согласятся ли общество и новая власть с установленными в пятилетку агрессивного национализма искусственными ограничителями – кого и что считать «неприемлемым» или «одиозным» в «приличном обществе». Каких взглядов или убеждений стоит стыдиться или скрывать, а какие наоборот – станут нормативными, одобряемыми и поощряемыми. Применительно к конкретному случаю это означает следующее. Будет ли в дальнейшем указание на чью-либо «ностальгию по СССР» «компрометирующим обстоятельством», вынуждающим обвиненного оправдываться, пояснять, что его неправильно поняли, а вообще он «не такой» и ни разу не ностальгирует.

При этом, как вы понимаете, дело тут совсем не в СССР. Вместо этого можно подставить что-либо другое – по вкусу. Например, левые убеждения или же пресловутую «пророссийскость». Опять же, дело не в том, хорошо быть «пророссийским» или плохо. В конце концов, это не этическая категория, а личный политический выбор. Вопрос тут в том, сохранится ли общественная атмосфера, вынуждающая за этот выбор оправдываться или же его стыдиться.

Понятно, что в случае с Бужанским – то, что продемонстрировала редакция НВ и их журналистка – чистейшей воды диффамация. Тем, кто следит за публичной деятельностью этого известного блогера известно, что заподозрить его в какой-то апологетике Сталина или Януковича нельзя. С таким же упорством ярлык «пророссийского сепаратиста» лепят, например, Анатолию Шарию, хотя из него «пророссийский сепаратист», как из Жириновского украинский националист. Но это – вопрос адекватности. К сожалению, за пять лет на Украине сформировался такой канон, когда для того, чтобы прослыть «апологетом совка» достаточно лишь сказать о том, что в СССР было много хорошего.

Что до последовавшей вслед за инцидентом реакции «соросовской прессы» – то это чистой воды кампания организованной травли, имеющая целью прощупать «Слуг народа» на слабо. А вдруг прогнутся? Вдруг сдадут депутата? Тогда можно будет попробовать просунуть в образовавшуюся прореху уже не ладонь, а всю руку – по локоть. С каждым разом увеличивая объем требований.

Но в одном грантоедские СМИ правы: история с Бужанским – это действительно тест для правящей партии. Тест на то, как далеко она готова отступать под натиском агрессивного и организованного меньшинства, контролирующего большую часть СМИ в стране. Тест на готовность «сдавать» своих на растерзание этому меньшинству – как по ничтожным поводам, вроде этой истории с «ностальгией по Януковичу и Сталину», так и по более серьезным поводам. Наконец, это будет еще и тест на готовность и способность улавливать сигналы от большинства и резонировать в своих решениях с его настроениями.