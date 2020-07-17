Дело об оскорблении Навальным ветерана набирает обороты

17.07.2020, Москва, Вадим Егоров

С лидера прозападных российских либералов Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в офисе его Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) прошли обыски.

По возбужденному против провокатора делу о клевете ему грозит штраф либо исправительные работы.

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«Пришёл на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», – написал Навальный в своем твиттере.

Впоследствии адвокат директора ФБК Ивана Жданова – Владимир Иванов сообщил, что в офисе фонда проходят обыски.

«Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете», – уточнил юрист.

Напомним, что поводом для скандала стал ролик телеканала РТ, в котором известные люди, такие как хирург, академик Лео Бокерия, актриса Ирина Купченко, дизайнер Артемий Лебедев, актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и другие призывали голосовать за поправки в Конституцию России. Среди них был и 93-летний ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – прокомментировал ролик в своем твиттере, не стесняясь в выражениях, Алексей Навальный.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о реакции прозападного политпровокатора Артеменко узнал совершенно случайно, от услышанного – у него поднялось давление и ветерану пришлось вызывать скорую.

«Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве, – сообщил внук Артеменко Игорь Колесников. – Что же такое происходит? Навальный принародно оскорбляет героя-фронтовика, да еще и в год юбилея победы! И за это он не несет никакой ответственности? Где же справедливость? Где власти? Прокуратура, полиция, следственный комитет?… Наша семья будет добиваться справедливости! Это не должно сойти Навальному с рук!».

Впоследствии по обращению члена Общественной палаты, юриста Ильи Ремесло в середине июня СКР возбудил уголовное дело в отношении Навального за «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство» Артеменко, преследующие цель «распространения клеветы среди широкого круга лиц». Показания по делу дал и сам Игнат Артеменко:

«Навальный меня оклеветал, назвал холуем, я не хочу с этим мириться, хочу чтобы меня защитили, – сказал ветеран. – И наказали его. У меня стенокардия, приступ у меня начался, после того как он меня оклеветал».

Впоследствии либеральные СМИ, в частности, «Meduza» попытались устроить травлю ветерана, пытаясь доказать, что он никакого отношения к Великой отечественной войне не имеет, являясь мошенником. Однако журналистам издания «Взгляд» удалось найти стопроцентные доказательства того, что Игнат Артеменко стал партизаном в пятнадцать лет. При этом петиция с требованием наказать Навального собрала более 10 тысяч подписей.

У наблюдавших за развитием дела многих оппонентов Навального появилась надежда, что власть, наконец, решится посадить политпровокатора, которому ранее все сходило с рук.

Однако, особенность российской судебной системы состоит в том, что преследуя патриотическую и националистическую оппозицию, порой, по незначительным поводам, она не трогает прозападных либералов, видимо из опасений международного резонанса.

Так, тому же Навальному ранее удавалось выходить сухим из воды, даже после условных сроков за его аферы с «Кировлесом» и «ИвРоше» тот умудрялся организовывать и участвовать в несакционированных уличных акциях, за что отделывался исключительно административными наказаниями.

Административка грозит создателю ФБК и в этот раз. Наказание по инкриминируемой Навальному статье предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо 240 часов исправительных работ.