Дело против Порошенко ухудшает позицию Украины в международном арбитраже

25.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве надеются победить Россию в Международном трибунале по иску об инциденте в Керченском проливе, во время которого украинские катера и буксир предприняли попытку незаконного проникновения в российские территориальные воды, но были задержаны пограничниками РФ.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что на днях Киев направил в суд более чем стостраничный меморандум, в котором потребовал от РФ: прекратить уголовные дела в отношении украинских моряков, предоставить Украине уверения, что в будущем Россия не будет нарушать иммунитет военных кораблей, выплатить компенсацию, которая может составлять несколько миллионов долларов, Украине, ВМСУ и морякам.

«Задача Киева – не проиграть процесс, в котором у него есть все шансы выиграть у Москвы. Несмотря на постоянно возникающие подозрения в готовности Банковой «слить» дела против России в международных судах, пока Киев делает все необходимое для того, чтобы добиться в Гааге справедливости», – считает издание.

Тем не менее, полагает автор, «украинская власть действует, следуя какой-то извращенно-противоречивой логике».

«Ведь в то время как украинская дипломатия пытается через международные судебные инстанции привлечь РФ к ответственности за захват суден и их экипажей, ГБР расследует уголовное дело о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года и подозревает предыдущее руководство Украины – экс-президента Петра Порошенко и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, а также командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в госизмене. Россияне используют данное расследование ГБР для усиления своей аргументации в Арбитраже. А это ухудшает позицию Украины в суде», – резюмирует «ЗН».

Напомним, что юрист Андрей Портнов инициировал против Порошенко уголовное дело за превышения им полномочий с целью захвата власти. Именно для этого, по мнению юриста, в Керченский пролив по приказу экс-президента были направлены украинские военные корабли, чтобы в итоге отменить выборы под предлогом введения военного положения.