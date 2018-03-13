13.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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«Дело Рубана» нужно Порошенко, чтобы оправдать ввод миротворцев на Донбасс

Арест генерала Владимира Рубана по обвинению в подготовке госпереворота – это пиар-ход президента Петра Порошенко, направленный на то, чтобы оправдать ввод миротворцев ООН в Донбасс и напугать украинцев террористическими актами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос с Рубаном, который курирует лично Порошенко, следует рассматривать с точки зрения геополитического аспекта касательно будущего Донбасса. Есть договорённость между США и Россией о вводе миротворцев в Донбасс. Соответственно, есть обязательства Штатов и самого Порошенко, как непосредственного представителя Америки: сделать всё, чтобы пояснить украинскому обществу, почему должны появиться миротворцы, а затем пролоббировать этот вопрос не только внутри страны, но и на международном уровне. Нужно сделать так, чтобы вопрос миротворцев с дальнейшим выполнением Минских соглашений прошёл без сучка и задоринки.

Вашингтон поставил задачу перед Порошенко пояснить обществу необходимость ввода миротворцев. Как это сделать, если с 2014 года вся государственная пропаганда пыталась показать, что никаких миротворцев нам не надо, и мы сами разберёмся с российской армией, которая находится в Донбассе. Соответственно надо использовать политтехнологию, с помощью которой можно напугать украинцев, мол, если на Донбасс не будут введены миротворцы, то это может быть чревато террористическими актами по всей стране. Что касается «дела Рубана», то оно явилось пиар-технологией, а сам он выступил компромиссной фигурой на съедение»,− уверяет Дмитрий Корнейчук.