Дело Шеремета: Аваков загнал Зеленского в угол

27.05.2020, Харьков, Артем Клименко

Похоже, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни глава МВД Арсен Аваков не знают, как быть с делом взорванного в центре Киева журналиста Павла Шеремета.

При этом маргинальные нацистские отбросы типа главаря С14 Евгения Карася, наоборот, прекрасно понимают, как быть с этим делом. В понедельник стримы под офисом президента зафиксировали небольшое количество болельщиков Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Среди пикетчиков, выражавших поддержку подозреваемым в убийстве Шеремета, светилось табло главаря нацистской организации С-14.

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Присутствие сочувствующего Карася на таких мероприятиях — верный признак того, что прихватили и судят отборную мразь. Иначе судьба арестованных его не волновала бы. И наоборот, когда главарь С-14 со своими подельниками появляется в судах для шумовой атаки на подозреваемых и обвиняемых или для физической атаки на их адвокатов, — это четкое свидетельство того, что дело сфальсифицировано.

Конечно, в деле Шеремета заступничество Карася за Антоненко, Кузьменко и Дугарь совсем не означает, что обязательно все они (или кто-то из них) причастны к убийству журналиста. Но очевидно, что это представители упоротого свидомого сообщества, поэтому С-14 болеет за них.

22 мая стало известно, что досудебное следствие в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета завершено. А накануне всем троим изменили подозрение. В итоге в организаторах преступления значатся «неустановленные лица». А музыкант-АТОшник с «арийскими» взглядами и предпочтениями Андрей Антоненко — больше не организатор убийства. На судебном процессе он и врач, волонтер Юлия Кузьменко будут фигурировать как исполнители преступления, а медсестра-АТОшница Яна Дугарь — как пособница.

Подозреваемые в убийстве Шеремета.

Через три дня после завершения досудебного следствия Юлии Кузьменко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля. Точно так же на два месяца продлена мера пресечения и Андрею Антоненко. Яне Дугарь изменен домашний арест на залог в 168 тысяч гивен и ношение электронного браслета.

В общем, если в декабре на помпезном пиар-брифинге с участием Зеленского, Авакова и Рябошапки обществу предлагалась «картина маслом», где все роли распределены и все ниши заняты, то к моменту передачи дела в суд — картину свернули в рулон… А в подрамнике осталось только воспоминание о высокопоставленных участниках декабрьского брифинга с их бравурными реляциями о раскрытии дела.

Значимость момента в том аваковском шоу подкреплялась суровой серьезностью президента и тожественно-тупым выражением лица генпрокурора Рябошапки… Сценарий брифинга во многом базировался на колоритных телефонных разговорах супругов Владислава и Инны Грищенко, участников АТО, арестованных по другому делу — о покушении на убийство. Супруги Грищенко, бывшие «правосеки» с прозвищами «Буча» и «Пума», подозревались в неудачной попытке взорвать автомобиль жителя Ивано-Франковской области, которого им заказали.

Но во время брифинга «Бучу» и «Пуму» называли подозреваемыми по делу Шеремета. И это придавало больший вес всему отчету правоохранителей о раскрытии дела. Но пять с половиной месяцев досудебного расследования показали, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь проходят по делу Шеремета без привязок к супругам Грищенко. Организаторам декабрьского брифинга-шоу просто нужно было наколотить побольше понтов для пущей убедительности…

В результате к концу мая правоохранители заменили декабрьскую «картину маслом» (всё раскрыто, установлены организаторы и исполнители преступления) на уравнение с несколькими неизвестными. Теперь, как утверждает Беспалов, адвокат Юлии Кузьменко, в подозрении говорится, что организовали убийство журналиста «неустановленные личности, которые из личных мотивов, с целью создания оснований для проведения каких-то неизвестных акций протеста с неизвестной целью, решили убить Павла Шеремета».

В картине, предлагаемой досудебным следствием, не установлены ни организатор, ни изготовитель взрывного устройства. По версии следствия, Антоненко был исполнителем по сговору, Кузьменко закладывала взрывчатку, Дугарь была пособницей.

Ни аргументы следствия, ни алиби подозреваемых не выглядят убедительными и достаточными для того, чтоб уверенно говорить и виновности или невиновности Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Например, многое в подозрении, предъявленном Антоненко и Кузьменко, базируется на какой-то крутой зарубежной экспертизе походки и невербального поведения людей, зафиксированных камерой наблюдения. Плюс синхронно отключенные телефоны. Плюс мина, найденная в квартире музыканта. При этом защита указывает на несоответствия в росте убийц и подозреваемых. Да и четкое портретное сходство не установлено. Скажем, портрет убийцы, который удалось «вытянуть» из камер наблюдения, больше напоминает художника Пояркова (не мешало бы проверить), чем музыканта Антоненко.

Напрашивается сравнение с делом об убийстве Олеся Бузины. Там у следствия однозначно более убедительные позиции, гораздо более твердая доказательная база. Настолько убедительная, что адвокат Федур, защищающий убийц, окончательно слетел с катушек после недавней встречи матери Бузины с Генпрокурором. Обезумевший от «пригорания» Федур истерично принялся требовать «пруфа» и доказательств, что убитый — это Бузина…

При этом убийцы Медведько и Полищук до сих пор на свободе, уже при Зеленском получали бюджетные ништяки от прогнившего министерства по делам ветеранов. По странному стечению обстоятельств, экс-министр Оксана Коляда, пользуясь служебным положениям, пыталась всячески подсластить и облегчить жизнь нацикам Медведько и Полищуку (подозреваемым в убийстве), Владиславу и Инне Грищенко (подозреваемым в покушении на убийство). То есть выступала «мамкой» по отношению к исполнителям этих преступлений.

Медведько и Полищук.

Вспомним, как креативно организаторы декабрьского брифинга подошли к всенародной «презентации» раскрытия убийства Шеремета, какую яркую картину малевали, какие связи и привязки указывались. А сейчас креатив увял. Организатор убийства «отвалился».

А слабо было бы объявить организатором экс-министра Коляду, раз уж вакансия образовалась? Во-первых, это было бы красиво. Во-вторых, можно и связи показать… Коляда явно благоволит к установленным убийцам одного журналиста. Кто сказал, что она менее трепетно относится и к убийцам другого журналиста?

Кто бы из нациков ни исполнил заказ по Шеремету (те, кого подозревают, или какие-то другие), — рубль за сто, что Коляда сочувствует исполнителям. К тому же известны ее контакты и связи с «Бучей» и «Пумой». И что мы имеем? Министр Коляда подкармливала убийц журналиста Бузины. Она же не чужой человек «Буче» и «Пуме», которых в декабре 2019 года примеряли к делу Шеремета как возможных изготовителей взрывного устройства (попытку подрыва автомобиля в Ивано-Франковской области сопоставляли с роковым взрывом в Киеве 20 июля 2016 года). Чем вам не координатор громкого преступления?

Но что мы имеем по делу Шеремета к исходу весны? Самым внятным результатом процесса стало уголовное дело, заведенное полицией в отношении экзальтированного адвоката Владислава Добоша, представлявшего интересы Юлии Кузьменко. Ранее он представлял интересы и других нациков, к примеру, правосеков устроивших перестрелку с охраной базы отдыха в Закарпатье. В нынешнем процессе высказывания и угрозы Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью — не остались незамеченными. Плюсуем.

Президент Зеленский уже, конечно, догадывается, что министр внутренних дел втянул его в блудняк. Один раз поторгуешь лицом на пиар-брифинге Авакова, а потом не знаешь, что ответить журналистам на собственной пресс-конференции.

Вопрос о деле Шеремета явно загнал президента в тупик. «Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки. Если, не дай бог, было что-то специально направлено против этих людей, — я готов делать серьезные выводы. Серьезные кадровые выводы… Мне сказали: нашли предполагаемых убийц, затянули меня в это. Так и есть! Ничего страшного, я ничего не боюсь. Мне действительно интересно. Я пришел, показали материалы — так же, как и вы, я смотрел на это. Но это следствие. А решение за судом…»

Далее вообще «Остапа понесло»: «Моя ответственность — единственная: найти убийц и посадить в тюрьму». Но Зеленский вовремя вернулся на землю. Сказал: «А если нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, — то все, кто это сделал, понесут ответственность путем кадровых решений. Это и есть ответственность президента».

Если вычленять вычленить главную мысль из бессвязного спича Зеленского о его ответственности и ответственности мощного министра, то она такова: «Я не я, и забота не моя. Если это убийцы, то я их нашел и посадил. Если это невиновные, то пусть доблестный Аваков несет ответственность». Плюсуем.

Но остается добавить, что Зеленский сам себя загнал в этот угол. Почему-то так повелось, что расследование убийства Павла Шеремета объявлено делом чести и т. п. Поэтому оно заслуживало «триумфального» брифинга с участием президента. Наказание убийц Олеся Бузины не объявлялось делом чести, не обставлялось помпезными брифингами. Это дело «не удостаивалось» особого внимания. Власть до сих пор предпочитает бесчестье. Хотя, конечно: «Моя ответственность — единственная: найти убийц и посадить в тюрьму