Дело – швах, Россия может объединиться с Украиной и стать еще более мощной – Арестович

Анатолий Лапин.  
02.01.2024 13:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад может оказаться перед риском воссоздания условной Российской Империи, но гораздо более сильной. Это произойдет, если Россия захватит Украину и объединит потенциалы.

Об этом в интервью беглому российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может оказаться перед риском воссоздания условной Российской Империи, но гораздо более сильной. Это...

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По мнению Арестовича, на Западе уже начали рассматривать подобные варианты.

«В том числе, когда Запад окажется перед угрозой объединенных армий Украины и России, например, в будущем, если Россия побеждает и захватывает территорию Украины. Считаются треки ядерной угрозы возможной, резкий рост промышленного потенциала и вообще, условное перевоссоздание Российской империи, куда более сильной и куда более агрессивной, чем она была до этой войны…

Уровень порога предоставления американской помощи Украине таков, что в ход идут самые сильные аргументы для тех, кто хочет эту помощь предоставить. И я им даю те же аргументы, которые они сейчас способны воспринять», – сказал бывший чиновник.

«Другое дело, что для русскоязычного пространства – российского, украинского и прочего это может выглядеть немножко шокирующим. Так я вам скажу: и ситуация шокирующая. Потому что, если приходится их пугать уже объединением потенциала России и Украины, дело швах. Так оно и так швах, потому что совершенно неочевидно предоставление американской помощи.

Тяжелейшая дискуссия, в этом [2023] году предоставить не смогли, следующая дискуссия начнется после выхода с январских каникул, это середина января где-то, в общем это очень длинная история. А мы видим, что уже творится в Украине, когда Марченко заявляет, что у нас денег на мобилизацию нет, когда Свириденко заявляет, что будем притормаживать выплаты пенсионерам, военным», – заявил Арестович.

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