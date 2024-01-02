Дело – швах, Россия может объединиться с Украиной и стать еще более мощной – Арестович

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Запад может оказаться перед риском воссоздания условной Российской Империи, но гораздо более сильной. Это произойдет, если Россия захватит Украину и объединит потенциалы.

Об этом в интервью беглому российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, на Западе уже начали рассматривать подобные варианты.

«В том числе, когда Запад окажется перед угрозой объединенных армий Украины и России, например, в будущем, если Россия побеждает и захватывает территорию Украины. Считаются треки ядерной угрозы возможной, резкий рост промышленного потенциала и вообще, условное перевоссоздание Российской империи, куда более сильной и куда более агрессивной, чем она была до этой войны… Уровень порога предоставления американской помощи Украине таков, что в ход идут самые сильные аргументы для тех, кто хочет эту помощь предоставить. И я им даю те же аргументы, которые они сейчас способны воспринять», – сказал бывший чиновник.

«Другое дело, что для русскоязычного пространства – российского, украинского и прочего это может выглядеть немножко шокирующим. Так я вам скажу: и ситуация шокирующая. Потому что, если приходится их пугать уже объединением потенциала России и Украины, дело швах. Так оно и так швах, потому что совершенно неочевидно предоставление американской помощи. Тяжелейшая дискуссия, в этом [2023] году предоставить не смогли, следующая дискуссия начнется после выхода с январских каникул, это середина января где-то, в общем это очень длинная история. А мы видим, что уже творится в Украине, когда Марченко заявляет, что у нас денег на мобилизацию нет, когда Свириденко заявляет, что будем притормаживать выплаты пенсионерам, военным», – заявил Арестович.