Дело Стерненко: Уже третий генпрокурор покрывает убийцу

08.04.2020, Киев, Сергей Устинов

В постмайдановской Украине жить не скучно – все течет и меняется так быстро, что порой не успеваешь следить за калейдоскопической сменой лиц и событий. Но есть вещи устойчивые и незыблемые. К их числу, без сомнения, относится так называемое «дело Стерненко» – названное так из-за главного фигуранта – бывшего главы Одесского «Правого сектора», а ныне простого «гражданского активиста», главы общественной организации «Неравнодушные», чью фамилию коллективными усилиями друзей и недругов за последние два года, кажется, выучила вся страна.

Для тех же, кто не в курсе, вкратце напомню, в чем суть дела. 24 мая 2018 года в Одессе произошла драка, участниками которой были уже упомянутый Сергей Стерненко, а также Иван Кузнецов – бывший десантник из 25-й бригады ВСУ и его товарищ Александр Исайкул.

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Проведенная позже экспертиза помогла восстановить ход событий.

Дело было поздно вечером на Фонтанской дороге, когда Стерненко со своей подругой возвращались домой. По его версии, на него напали двое – завязалась драка, обидчики экс-правосека бросились бежать, и одному из них – Исайкулу- это удалось. Кузнецову повезло меньше – Стерненко догнал его через сто метров и пырнул ножом в живот. Раненый истек кровью из-за отсутствия медпомощи. Стерненко и его девушка, вместо оказания помощи умиравшему вели стрим происходящего в прямом эфире, снимая агонию Кузнецова на мобильный.

Снятые с ножа Стерненко отпечатки и следы крови свидетельствовали, что поножовщина не была самообороной. Стерненко сначала нанес удары своим жертвам, и лишь после этого порезал сам себя.

В общем, если оценивать произошедшее в Одессе в ту майскую ночь на холодную голову, можно сказать – ничего особенного, обычный бытовой криминал, таких в любом украинском городе десять штук на рубль. И так бы это дело и кануло в лету, если бы ряд обстоятельств не придал ему политического окраса, да так, что этот шлейф тянется до сих пор.

Началось все с того, что банальную бытовуху неожиданно для всех и без какого-либо объяснения забрали у местной полиции и передали в СБУ. Никто не понял, да никто и не пытался особо объяснить, в чем связь между нацбезопасностью и поножовщиной у одесского подъезда. Уже позже выяснилось, что такое решение было принято в режиме не обычного процессуального, а «телефонного» права, то есть, по звонку сверху. Грамотные люди уже тогда поняли, что у Стерненко есть влиятельные покровители.

В пользу таких предположений свидетельствовал тот факт, что когда Стерненко напал на начальника городской полиции Дмитрия Головина в Городском саду Одессы, на выручку «гражданскому активисту» пришел не кто-нибудь, а сам тогдашний глава Одесской области Максим Степанов, взявший Стерненко на поруки и заплативший за него денежный залог, чтобы тот вышел из СИЗО.

Однако никто тогда не мог предположить, что «крыша» Стерненко выходит далеко за рамки регионального уровня. Окончательно все точки над «i» расставило прямое вмешательство в ход расследования, казалось бы, обычного криминала, руководства СБУ и тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, лично приехавшего в Одессу давать указания местному начальству, как надо вести себя в отношении «активистов». Всем запомнилась фраза, брошенная тогда генпрокурором. Мол, нападения на «активистов» будут рассматриваться, как нападение на само государство. Вот так. Не больше и не меньше.

Позже киевские СМИ выяснили, чем же именно простой одесский активист столь ценен украинским верхам, раскопав и предав огласке связь Стерненко с СБУ. В частности, по данным издания «Страна», Стерненко был завербован еще в 2015 году в рамках тогдашней установки на взятие праворадикалов под контроль по негласной программе с бюджетом более 100 миллионов гривен в год. По данным того же издания куратором Стерненко был вышедший в отставку в прошлом году сотрудник управления «Т» Одесского УСБУ по фамилии Кащей.

О том, для каких именно грязных дел постмайдановская власть прикармливала ультраправых, написано немало, так что повторяться не будем – желающие найдут по этому вопросу массу интересной информации в Сети. По кейсу же Стерненко вскрывшаяся информация о его работе на охранку – ключевая. Именно это обстоятельство сделало обычного ничем не примечательного провинциального рэкетира неприкасаемой фигурой общенационального масштаба.

Более того, в фигуре Стерненко, как в той капле воды, концентрированно проявляется тесная спайка между уличными погромщиками-праворадикалами, работающими на подсосе у западных посольств «грантоедами-соросятами» из «гражданского общества», статусными политиками-бенефициарами майдана и руководством силовой вертикали. Все они сплелись между собой на основе теневых связей и взаимных личных услуг и обязательств в столь тесный клубок, что уже и не поймешь, где заканчиваются одни и начинаются другие.

Так, по словам нардепов от «Слуги народа», Стерненко плотно общается с посольством США как активист. Он – частный гость на мероприятиях, организуемых на деньги американской USAID и почетный участник мероприятий «антикоррупционеров» из Transparency International-Украина. Его побратимы-праворадикалы входят в многочисленные «общественные советы» при различных госорганов – от одесского УМВД до киевского НАБУ и Минветеранов. А рассекающая по Одессе на числящейся в розыске Тoyotе сожительница Стерненко Наталья Усатенко – является помощницей небезызвестной Ульяны Супрун – скандального министра злравоохранения в правительстве Гройсмана.

Так что совсем неудивительно, что все эти депутаты, министры, «общественные активисты» и просто начальники из СБУ, прокуратуры и МВД вот уже несколько лет, несмотря на формальную смену власти в Киеве, дружно и коллективно тянут мазу за, казалось бы, рядового убийцу из Одессы, подписывая петиции в его защиту и публикуя посты в соцсетях в его поддержку. Делая все от них зависящее, чтобы увести его от ответственности. Уголовное дело футболится от одной спецслужбы к другой – они никак не могут определиться ни с подследственностью, ни с квалификацией.

Но, говоря о политической подоплеке кейса Стерненко, не следует ни на минуту забывать о том, что перед нами – банальный криминальный элемент. На счету которого в анамнезе – торговля наркотиками, угрозы, похищения людей, пытки, грабеж, вымогательство с владельцев киосков и погромы тех, кто отказывался платить, банальное хулиганство и срывы публичных культурных мероприятий – как это было в случае с концертами Лободы, Билык и Константина Райкина. И судить его, в общем, если все-таки представится такая возможность, нужно именно за это, а не за членство в «Правом секторе» или политические высказывания, какими бы одиозными они не были.

Правда, есть большие сомнения в том, что дело Стерненко все же дойдет до суда, а если и дойдет, то в таком виде, который сделает невозможным установление справедливости.

Смена Порошенко на Зеленского и приход в ГПУ нового руководства поначалу вселила надежду на то, что в этой круговой поруке будет пробита брешь. Но не тут-то было. Очень скоро сменивший генпрокурора Порошенко генпрокурор Зеленского принялся защищать Стерненко с не меньшим, а даже большим рвением, чего его предшественник. Притчей во языцех стала преданная огласке юристом Андреем Портновым встреча теперь уже экс-генпрокурора Рябошапки со Стерненко в своем рабочем кабинете и в рабочее время.

В то же время, ручкавшийся с предполагаемым убийцей генпрокурор ушел в отставку, так и не найдя времени для встречи с вдовой убитого Стерненко военного Лесей Кузнецовой, несмотря на ее официальные просьбы об этом. За полгода пребывания в кресле генпрокурора Рябошапка так и не подписал представления в отношении Стерненко, как того требовали и закон и адвокаты потерпевших по делу и даже тогдашняя глава ГБР Ирина Венедиктова, сменившая Рябошапку в его кресле в ГПУ.

С назначением Венедиктовой надежда на справедливость в этом деле – а она, как известно, умирает последней – забрезжила вновь. Подкрепляли эту надежду и некоторые факты. Так, в прессу попали жалобы бывшего замгенпрокурора Трепака на то, что Венедиктова требовала от него подписать подозрение Стерненко.

Но и эта надежда прямо сейчас умирает на наших глазах. Особенно, после показательного во всех смыслах интервью Венедиктовой грантоедской «Украинской правде», где новый генпрокурор вновь завела унаследованные от предшественников старые песни о главном: что дело это, оказывается, не об умышленном убийстве, а о защите «активистов». И главное в нем – не интересы вдовы убитого, а то, чтобы «активист» Стерненко мог чувствовать себя в безопасности, а государство продемонстрировало, как оно стоит на страже интересов, жизни и безопасности этих самых «активистов» и наказывает их обидчиков.

И как вишенка на торте – публичное признание уже третьего по счету в этом деле генпрокурора в том, что она уважает Стерненко как активиста. В общем, никогда такого не было, и вот опять.

Похоже, кресло генпрокурора на Украине какое-то заколдованное или быть может, проклятое. Судите сами: до назначения человек выступал за отмену амнистии майдановцам, в ранге главы ГБР руководил подготовкой подозрений экс-президенту Порошенко и требовал от прежнего начальства в ГПУ выписать подозрение Стерненко. Но стоило занять кресло генпрокурора – и человека будто подменили. И вот он уже дает интервью с реверансами в адрес «активистов» и на голубом глазу заявляет, что подозрение Стерненко, конечно же, выпишут, но не по статье 115 УК (убийство), а по статье 118 ( то есть, убийство из самозащиты или при задержании преступника).

Смысл такой процессуальной уловки предельно ясен: если дальше покрывать убийцу станет невозможно, всегда можно бросить общественности кость в виде подписанного подозрения и передачи дела в суд, но по статье, которая обеспечит фигуранту на выходе условный срок за превышение самообороны, оставив, таким образом, ценного кадра на свободе.

И это, несмотря на то, что очередная, которая уже по счету экспертиза подтвердила выводы всех предыдущих экспертиз о том, что налицо обычное умышленное убийство. «У правоохранителей есть всё: орудие убийства, видео, показания свидетелей, экспертизы, сам подозреваемый. Однако за полтора года следствия решение так и не принято. Почему при всех доказательствах подозреваемого выводят из-под уголовной ответственности, почему он разгуливает на свободе, издеваясь над всеми вокруг и бравируя своей безнаказанностью, почему даже после смены власти в стране, не исполняются обещания о «законе одном для всех»? Где мне искать справедливости?» – похоже, ответа на эти риторические вопросы вдова убитого экс-десантника не найдет еще долго.

Этот генпрокурор сломался, давайте следующего!