«Дело-труба»: петербуржцы снова страдают из-за прорывов теплосетей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суровая зима показала «истинное лицо» жилищно-коммунальных служб Санкт-Петербурга. Ветхие теплосети не выдержали напора, и сразу в нескольких частях города прорвало несколько трубопроводов. Интересно, что подобные случаи были зафиксированы еще в сентябре — в самом начале отопительного сезона.

Суровый декабрь принес сразу несколько подобных аварий, сопровождающихся столпами кипятка и тучами пара.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, например, в первый день зимы в Невском районе города на пересечении Октябрьской набережной и улицы Русановской лопнула труба центрального отопления. Об инциденте сообщил очевидец, один из участников сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте осторожны: большая лужа на Русановской. Вечером подморозит, будет каток», — подписал публикацию ответственный горожанин.

В ГУП «ТЭК СПб» выяснили, что протечка кипятка произошла на участке трубопровода в районе дома № 118/1 по Октябрьской набережной. Клубы пара, вырвавшиеся из трубы диаметром 300 мм усложнили передвижение транспорта.

Уже на следующий день, 2 декабря точно такой же инцидент произошел в Калининском районе. На улице комиссара Смирнова в районе дома номер три прорвало трубу. Здесь и вовсе было принято решение перекрыть движение общественного транспорта.

Устранением дефекта занималась АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Дорога перекрыта. С Академика Лебедева будет не проехать. Со Смирнова можно повернуть на Бобруйскую», — написали подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В пресс-службе «Теплосетей» сообщили, что ремонтные работы будут продолжены до 3 декабря.

«В зоне производства работ отопление и горячее водоснабжение осуществляются в штатном режиме», — пояснили сотрудники предприятия.

В ночь на 3 декабря прорвало тепломагистраль в другом районе города — Красносельском. ЧП произошло на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова. Протечка в районе дома № 109/4 привела к образованию столба пара, полностью закрыв видимость проезжающим на данном участке автомобилям и автобусам. Аварию устраняли специалисты «Теплосети» почти сутки.

«Каждый год рвет. Местные привыкли», — прокомментировал публикацию о происшествии подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Этой же ночью произошла точно такая же авария на Васильевском острове. Жители дома номер 46 по улице Кораблестроителей остались без отопления. В эту богатую на события ночь прорвало трубу и на набережной реки Фонтанки у дома 93. Из-за ЧП было перекрыто движение по Горсткину мосту, а в зоне ремонтных работ оказались аж 14 домов.

4 декабря снова произошел прорыв в Красносельском районе, на улице Маршала Жукова, из-за которого был заблокирован проезд транспорта в сторону рынка «Юнона». Были экстренно изменены маршруты автобусов № 83, № 87, №1 1, № 42 и № 160. На период проведения ремонтных работ, для многих жителей близлежащих домов было отключено отопление. Удивительно, но совсем неподалеку на пересечении с проспектом Кузнецова выявлена схожая авария, причем практически сразу в двух местах.

5 декабря владельцы припаркованных в зоне разлива автомобилей убрали их подальше, чтобы мороз не приковал их намертво к заснеженной дороге.

«Опять прорыв. Не ждать нам тепла и горячей воды», — прокомментировала пост одна из участниц сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как и в вышеописанных случаях, из-за этого ЧП без теплоснабжения остались сотни жителей многоквартирных домов.

6 декабря в Невском районе прорвало теплосеть в подвале дома номер 131 по улице Бабушкина. Столб пара поднялся до пятого этажа дома. Местные жители жаловались на неприятный запах.

В этот же день на Детской улице в Василеостровском районе также произошел прорыв трубопровода. Он обеспечивал теплом художественный лицей имени Б.В. Иогансона и детский сад № 12. Дети были в срочном порядке переведены в другие дошкольные учреждения.

На следующий день, 7 декабря системные вытекания горячей воды продолжились. Во дворе дома номер 43 по проспекту Ветеранов в Кировском районе было зафиксировано обильное разлитие кипятка. Местный житель в комментарии «ВКонтакте» написал, что при морозе -18 автомобиль, попавший в зону разлива, рискует пойти на металлолом.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объяснили, что происшествия связаны с увеличившейся нагрузкой на сети из-за морозов. Очевидно, что их эксплуатационный ресурс подходит к концу. По словам представителей предприятия, возмещением ущерба за поврежденные транспортные средства будет заниматься страховая компания.

Были случаи и остановки рельсового транспорта. Так, на проспекте Обуховской Обороны 7 декабря после аварии трамваи напрочь «встали».

8 декабря, в Красносельском районе Петербурга клубы пара были замечены на Ленинском проспекте на участке от ТЦ «Фиолент» до магазина «Максидом».

«Парит на углу Маршала Жукова и Ленинского. И давно уже, с 6.30 точно», —написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ответственный гражданин.

В Адмиралтейском районе в Подъездном переулке без отопления остались 14 жилых домов на сутки, Прорыв, как сообщили сотрудники «Теплосети», произошел прямо на проезжей части. Ремонтные работы также серьезно затруднили передвижение транспорта.

Вечером того же дня, прорвало трубопровод в Выборгском районе Санкт-Петербурга на проспекте Луначарского. Здесь и вовсе пострадал человек. Мужчина с ожогами был доставлен в больницу.

«Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий — жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток. На устранение технологического нарушения на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, по возможности ремонт будет завершен раньше», — сообщили позднее представители теплоэнергетического предприятия.

По свидетельству одной из местных жительниц, люди несколько часов не могли выйти из подъезда. Им мешал кипяток, затопивший подъезд. Данный коммунальный коллапс был отмечен в соцсетях.

«Сразу видно, что к зиме готовы! Молодцы в Смольном!», – написали жители района.

Всего, с начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге было зафиксировано более 50 прорывов теплосетей. По данным сервисов «Яндекс», только за первые пять дней декабря на тепломагистралях произошло около трех десятков аварий.

Жители Северной столицы уверены, что ответственность за провал подготовки города к зиме полностью лежит на губернаторе Александре Беглове и главах профильных комитетов Смольного.

При этом градоначальник еще в сентябре на одном из совещаний городского правительства заявлял о стопроцентной готовности систем теплоснабжения к зимнему периоду, но декабрьские морозы показали, как обстоят дела на самом деле.

Стоит отметить, что правоохранительные ведомства уже занялись вопросом. Там полагают, что чиновники скорее всего используют старую схему по подмене новых труб на старые в ходе реконструкции, она известна по скандальному «трубному делу».