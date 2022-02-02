Дело Трухина. Хуторской «уотергейт» для Зеленского

Новости Украины

На Украине – свежий скандалец. Ну как свежий – дурнопахнущий след за ним тянется аж с 23 августа прошлого года, когда на Бориспольской трассе под Киевом произошло резонансное ДТП с участием ничем не примечательного до тех пор нардепа от президентской «Слуги народа» Александра Трухина. В той аварии пострадали шестеро, включая чиновника Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Безвестный «слуга» внезапно стал героем всех украинских СМИ, но длился этот праздник демократии недолго. Уже через несколько дней публикации о ДТП стали массово исчезать с интернет-сайтов, как будто их оттуда выпиливало какое-то неведомое министерство правды из антиутопии Оруэлла. Поговаривали, что интересанты щедро оплачивают такое «право на забвение».

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Тогда же, по горячим следам, оппозиция попыталась раскрутить это дело против Зеленского, однако ничего не вышло: все увязло в правоохранительном болоте. Офис генпрокурора кивал на Госбюро расследований, ГБР кивало на МВД, МВД делало вид, что вообще не при делах.

Так что вопрос, был ли в тот день Трухин за рулем угодившего в ДТП авто так и повис в воздухе. И как-то так все улеглось до поры, вытесненное на политическую обочину более актуальными историями вроде «Вагнергейта».

Однако время прошло, надежды противников Банковой на «Вагнергейт» также не оправдались, и вот тут-то изрядно покрывшийся пылью кейс с Трухиным снова оказался в деле. Принадлежащая международному спекулянту и компаньону Сороса Томашу Фиале издание «Украинская правда» опубликовало расследование вместе с видео с места злополучного ДТП, снятым с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика – одного из тех, кто в минувшем августе и фиксировал происшествие.

Видео, весьма неудобное не только для самого Трухина, для Банковой и для «Слуг народа», но и для всех правоохранительных ведомств, которые все это время покрывали преступника, не щадя своих служебных мундиров.

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Итак, что следует из опубликованного УП «слива»?

С формальной точки зрения – ничего такого, чего не происходило на Украине буквально каждый день. «Слуга» Трухин склоняет полицейского к получению взятки в размере 150 тысяч гривен – в качестве «бонуса», ссылаясь на возможность «решить вопрос» с помошью едва назначенного ( на момент записи видео) главы МВД Дениса Монастырского, за честность которого лично поручился, глядя в глаза всей Верховной рады в полном составе сам Верховный Шоумен всея Украины.

Но интересно не это. Интересно то, что патрульный отказался от взятки. И на предложение нардепа «Давай я тихонечко в лес уйду, я с Денисом поговорю, с Монастырским» – последовала мини-лекция об ответственности за злоупотребление служебным положением. Вот кто настоящий герой Украины, – хотя Зеленский за честность этого Петрика никому и не поручался, в отличие от.

Камера бесстрастно зафиксировала не только то, как нардеп несколько раз настойчиво предлагает полицейскому сумку с деньгами, но и восхитительно наивное непонимание «слуги народа», как это вообще такое возможно, чтобы патрульный – и не брал:

«150 вот, это конфет, шоколадок бл**ь, печенек, всего бл**ь. Мне эта камера… А что? Я что-то противоправное делаю?» – граничащие с детской непосредственностью фраза Трухина рискует войти в историю украинских политических мемов наряду с «по-дебильному написанным текстом» из известного ролика Михаила Добкина.

Когда же на место ДТП прибыла следственно-оперативная группа, нардеп трижды отказался от прохождения теста на алкодрагере, утверждая, что был не за рулем, а на заднем сиденье.

То, что звезды зажигают лишь тогда, когда это кому-нибудь нужно, – и ежу понятно. Самое интересное во всей этой истории – почему она всплыла именно сейчас? Что такого важного именно в текущем моменте, что Зеленскому решили подперчить жизнь в начале февраля?

Самая очевидная версия – из дела Трухина попытаются слепить то, что не вышло из «дела вагнеровцев». И попытаются раскачать политический актив к выходу на протестную улицу. Если обвинения в «зраде» Зеленский нейтрализовал, превратившись в самого ярого патриота и милитариста, то обвинения в коррупции нейтрализовать сложнее. Да и под разговоры о коррупции украинцы «разогреваются» охотнее. Янукович не даст соврать.

С одной стороны, проблема решается вроде бы просто – сдать Трухина, убрав его из фокуса общественного внимания хотя бы на время, а потом потихоньку спустить дело на тормозах когда все успокоится. Но это в теории. На практике же тут классическая ситуация конфликта интересов. Общий интерес – выживание режима в целом, сталкивается с интересом частным – нежеланием сажать «родного человечка» в тюрьму хотя бы на время.

В настоящий момент на Банковой хотят отделаться малой кровью – Трухина вроде бы исключат из президентской фракции в Раде. Удовлетворит ли это оппозицию? Вряд ли. Думаю, нажим с этой стороны будет лишь усиливаться.

Перерастет ли дело Трухина в какой-то хуторской «уотергейт» для Зеленского – сказать сложно. Это же Украина. Серьезные и масштабные поводы тут уходили в молоко, и наоборот – взлетали, раздуваясь до каких-то невообразимо чудовищных и несопоставимых по значимости последствий совершенно мелкие на первый взгляд события, которые в любой из соседних стран – просто повод поговорить на день-два.