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Новости Украины

В Киеве будет создано военное кладбище. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства вдоль улицы имени гитлеровской коллаборационистки Олены Телиги в Шевченковском районе украинской столицы.

Об этом сообщает сайт КГГА.

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«Еще один важный вопрос, который инициировала городская власть и который мы должны воплотить. Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Олены Телиги в Шевченковском районе столицы», – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского головы, Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания.

«…наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы одобрили решение о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр», – подчеркнул Кличко.

Интересно, какова будет реакция еврейских активистов и Государства Израиль на планы захоронения современных последователей Бандеры и Шухевича рядом с прахом жертв Баьтего Яра?

Появление такого военного кладбище, количество могил на котором будет зримой визуализацией военных потерь страны – это признание краха многомесячных усилий пропагандистов скрыть реальные масштабы постигшей Украину военно-политической катастрофы.