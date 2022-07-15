Дело важное и нужное: в Киеве создадут военное кладбище

15.07.2022  09:24 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 1305
 
Война, Дзен, Киев, Местная власть, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

В Киеве будет создано военное кладбище. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства вдоль улицы имени гитлеровской коллаборационистки Олены Телиги в Шевченковском районе украинской столицы.

Об этом сообщает сайт КГГА.

В Киеве будет создано военное кладбище. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении разрешения на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Еще один важный вопрос, который инициировала городская власть и который мы должны воплотить. Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Олены Телиги в Шевченковском районе столицы», – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

 

По словам городского головы, Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания.

«…наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы одобрили решение о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр», – подчеркнул Кличко.

Интересно, какова будет реакция еврейских активистов и Государства Израиль на планы захоронения современных последователей Бандеры и Шухевича рядом с прахом жертв Баьтего Яра?

Появление такого военного кладбище, количество могил на котором будет зримой визуализацией военных потерь страны – это признание краха многомесячных усилий пропагандистов скрыть реальные масштабы постигшей Украину военно-политической катастрофы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть