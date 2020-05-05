Дело Вятровича процветает: под Одессой снесли памятник Котовскому

05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В преддверии юбилейной годовщины Великой Победы в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали памятник советскому военачальнику, герою Гражданской войны Григорию Котовскому.

Об этом пишет «Думская» со ссылкой на руководителя отдела образования, культуры, молодежи и спорта Старокозацкой ОТГ Александра Величко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области», – говорится в сообщении.

Снос памятника не попадал под официальную декоммунизацию: бюст находился на частной земле.

Однако, по словам Величко, «собственника удалось убедить его убрать, что было сделано 29 апреля».

Под Одессой на сегодняшний день всё ещё остаются памятники, которые радикалы грозятся демонтировать в соответствии с законом о декоммунизации, который был принят украинским правительством в мае 2015 года. Речь идет, в частности, о памятнике на месте смерти Котовского в Чабанке и четырех памятниках Ленину в Болградском районе.

«Местные «активисты» также обещают «разобраться» с памятником Котовскому в Чабанке и мавзолеем в Подольске. Когда Вятровича отодвинули от руля института нацпамяти… а дело его живет», – комментирует происходящее киевский Telegram-канал «Klymenko Time».