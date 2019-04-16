Дело Вышинского достанется в наследство Зеленскому

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прокуроры в Подольском районном суде Киева зачитали половину страниц обвинительного акта в отношении дела главного редактора “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

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“Уже второе заседание подряд (в Подольском районном суде Киева – ред.) Прокурор читает обвинительное заключение в отношении Кирилла Вышинского, ред.), вчера было зачитано половину обвинительного акта” – сказал Мокин.

По его словам, следующее судебное заседание состоится 25 апреля.

4 апреля было зачитано 18 из 80 страниц обвинительного акта по делу главного редактора “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского.