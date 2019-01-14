“Дело Вышинского”: гражданин России будет и дальше гнить без суда в украинской тюрьме

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 27 января, таким образом в восьмой раз отказав журналисту в изменении меры пресечения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщил его адвокат Андрей Доманский, на заседании в понедельник апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов на решение Херсонского городского суда о продление Вышинскому срока ареста до указанной даты.

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Как сообщалось, украинские правоохранители задержали журналиста в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что главный редактор информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский получил российское гражданство еще в сентябре 2015 года.