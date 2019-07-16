Дело Вышинского показало фарс и безумие Украины

16.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Все абсурдные заявления украинских политиков пора квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, куда якобы стремится Украина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она рассказала, что были некоторые ожидания, что арестованному в Киеве по надуманным обвинениям главреду «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому как минимум изменят меру пресечения, чего так и не произошло.

«Действующий генпрокурор Луценко заявил, что никакой выдачи Вышинского России не будет как минимум до решения суда. И второе – бывший глава СНБО Украины Турчинов выступил с заявлением о том, что Крымский мост может быть уничтожен украинской армией, в том числе крылатыми ракетами, в течении нескольких минут. Он там пока ещё активный товарищ, хоть и не при официальной должности. Как бы вы эти две новости прокомментировали?» – спросил радиоведущий.

«Все заявления подобного рода государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или – ещё специфичнее, ЕС-овского правового поля, с которым ассоциируется Украина, ассоциируя своё голосование по многим вопросам на протяжении многих лет. Вот, не с российской нужно расценивать, а именно с точки зрения тех «высоких идеалов» и задач, которые ставит народ и руководство Украины. Мне кажется, что это просто расставит все точки над «i» – к чему хотим прийти и какими методами туда гребём. Вот и всё», – заявила Захарова.

«Поэтому нет таких ни конвенций, ни договорно-правовой базы, ни меморандумов, ни соглашений ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в рамках которых такие заявления казались бы хотя бы даже нормальными. Эти речи полностью противоречат всему тому накопленному опыту, той самой европейской или западной цивилизации, с которой себя ассоциирует Украина в будущем», – отметила представитель МИД.

«Что касается Вышинского, это в равной степени так же относится к этой ситуации, потому что, мне кажется, уже, кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности, для продвижения своей политической карьеры, а в данном случае – политического выживания, всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какое-то абсолютное безумие держать человека год без каких-либо конкретных к нему претензий, просто не предъявляя ничего, кроме того, что называют это госизменой, и держать так, как его держат. Мне кажется, это понятно всем», – добавила Захарова.