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Украина обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы полностью разбомбить Крым и не допустить больше ракетных атак с территории полуострова.

Об этом заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По тому же Крыму у нас достаточно, чем и куда доставать. И силами и средствами, которые нам предоставили западные партнёры, можно Крым перекрывать, как… просто утюжить абсолютно спокойно. Но для этого должна очень активно работать наша разведка, и плюс в своё время, когда был генерал Залужный, мы получали определённую информацию с данных космической разведки стран НАТО. Не спутника имени Притулы, которого никогда в жизни не существовало, это был развод на ровном месте, а непосредственно военных спутников», – вещал Кривонос.

По его словам, у Украины есть возможности сжечь Россию «в ноль».



«Используя эту информацию, на опережение наносить удары по базам хранения этих ракет, по стартовым позициям с пусковыми установками и, опять же, по заводам и фабрикам России, где все эти ракеты делаются. Мы всё это знаем, это не военная тайна, данные в интернете. Вопрос к нашим руководителям, чтобы они вкладывали народные деньги в огромное количество дронов, которые мы научились делать, с большой дальностью полёта и с нормальной бомбовой нагрузкой. И всё это – за два месяца (до наступления РФ, которое допускает Зеленский – ред.) можно перевести Россию в ноль, как в своё время её сожгли русские, когда наступал Наполеон», – бредил укро-генерал.