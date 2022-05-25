«Дело за малым – уничтожить Черноморский флот» – киевский эксперт о возвращении Крыма

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Новости Украины

Для возвращения Крыма Украине, прежде всего, необходимо всего лишь отбить Донбасс и Херсонщину, а также уничтожить Черноморский флот РФ.

Об этом в эфире «Униан» заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Крыму мы начнём говорить, когда освободим Донбасс, освободим Юг, а дальше уже будем смотреть по состоянию в самой России. Думаю, наступит такой момент, когда Россия сама начнёт переговоры о том, как решить вопрос с Крымом, и Украина будет не военным путём освобождать, а просто зайдёт туда, потому что Россия уйдёт из Крыма. Но, прежде всего, уничтожение Черноморского флота здесь даже не обсуждается, его нужно уничтожить. Черноморский флот является абсолютно деструктивным фактором не только в Чёрном море, но и вообще в Черноморско-Средиземном регионе, и Украине надо взять лидерство в этом процессе», – вещал он.

«Мы сейчас получаем необходимое вооружение, и Черноморский флот должен быть уничтожен. После этого ситуация в Чёрном море стабилизируется, деблокируются украинские порты, экономическая ситуация улучшится. Естественно, и Крым будет совершенно по-другому выглядеть без Черноморского флота», – бредил Самусь.