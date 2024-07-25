Деловой Шольц собрался в отпуск – «просто сидеть и смотреть на солнце»

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В ходе своей традиционной летней пресс-конференции в Берлине Олаф Шольц поделился с немцами своими ближайшими планами. Ведь, с 27 июля он уходит в отпуск.

Как оказалось, Шольцу не нужна какая-то особенная программа: «Я с нетерпением жду тишины и покоя, возможности заняться спортом, наслаждаться пейзажами, читать книги и просто проводить много времени со своей женой».

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Заключительное перед отпуском мероприятие – церемония открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля. После этого 66-летний Шольц, по его словам, хотел бы просто побездельничать.

«У меня это неплохо получается, – признался он журналистам. – Даже когда я, например, бегаю трусцой, я не из тех людей, которые слушают в это время музыку и размышляют о чем-то серьезном. Я просто бегаю». Пробежка его особенно расслабляет, и он надеется, что ему это удастся и во время отпуска: «Можно будет просто сидеть и смотреть на солнце», – размечтался бундесканцлер..

Правда, с отпуском канцлера есть проблема. Дело в том, что, как поясняют немецкие юристы, просто взять и уйти в отпуск в любое время федеральный канцлер Германии и члены правительства не могут.

«Они не обычные служащие. К ним применяются особые правила – писаные и неписаные. Министры и канцлер ФРГ являются публичными должностными лицами, и у них нет трудового договора, гарантирующего им фиксированный отпуск», – объяснил юрист Ульрих Баттис из Берлинского университета имени Гумбольдта в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По словам эксперта, права и обязанности политиков регулирует специальный закон, в котором, однако, не прописаны свободное время или отпуск. Поэтому вопрос о том, когда и на сколько член правительства может уйти на отдых, согласовывается с канцлером. Однако и министры, и глава правительства, по словам представителей их пресс-служб, «конечно же, доступны и в отпуске».

Как пишут немецкие СМИ, Шольц препочитает отдыхать в горах или же в “дружественных европейских странах”. Например, в августе 2023 года, судя по фото, которое разместила в своем Instagram жена канцлера Бритта Эрнст, они с мужем провели несколько дней на юге Франции.

“Отпуск в Провансе с прекрасными впечатлениями закончился. Замечательный европейский регион”, – такая подпись появилась под шестью фотографиями, на которых запечатлены Музей Матисса в Ницце, Вердонское ущелье и старинный город Грас.