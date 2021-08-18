Делягин обвинил власти в провоцировании «бешеных собак» на Западе

18.08.2021, Москва, Елена Острякова

Россия сама спровоцировала наглое поведение Европарламента, который собирается не признавать итоги выборов в Госдуму РФ еще до их проведения.

Об этом youtube-каналу «Белрусинфо» заявил экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы начинаете гладить и кормить бешенную собаку, то она вас в лучшем случае облает, а вообще – покусает. Поскольку РФ не защищает свои интересы, не вводит санкции в отношении западных бизнесов, которые финансируют антироссийскую деятельность и хамство в отношении России, русофобия является единственным гарантированным бизнесом на Западе», – сказал Делягин.

Он считает, что достойным ответом на демарш ОБСЕ могли бы стать жесткие персональные санкции.

«Берутся люди, которые проголосовали за это, и лишаются пожизненно права въехать в Россию. А дальше берутся бизнесы, которые когда-либо спонсировали этих людей или брали их на работу, и им закрывается возможность работать в России. Когда пару американских сенаторов перестали сюда пускать, это оказалось так болезненно, потому что, оказывается, у них здесь бизнес», – сказал Делягин.

БДИПЧ ОБСЕ отказалось присылать представителей в Россию после того как российские власти не согласились принять 500 наблюдателей, сократив их количество до 60 из-за пандемии.

Комитет Европарламента по иностранным делам еще в июле призвал Евросюз не признавать итоги выборов в Государственную думу.