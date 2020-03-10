Делягин переплюнул всех белорусских пропагандистов – вместе взятых

10.03.2020, Москва, Елена Острякова

Чтобы присоединить Белоруссию, Россия должна изменить свою внутреннюю политику.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил российских экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия войдет в состав России на следующий день после того, как Россия начнет проводить нормальную социально-экономическую политику. Кроме того, российская тусовка не способна давать гарантии другим людям в нормальной и четкой форме.

Путин в 2015 году сказал: пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет. В 2018 году он пенсионный возраст поднял. А теперь представьте себе, что от слова этого человека зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей, убьют вас в камере в Гааге или нет. Вы поверите на слово? Вот и Лукашенко не верит», – сказал Делягин.

Он считает, что сам Лукашенко построил в Белоруссии «разумную социально-экономическую систему».

«Да, они получают от нас поддержку, довольно существенную. Но это меньше 1000 долларов в года на человека. В Белоруссии нет олигархов, коррупции, в нашем понимании, налогового террора. В Белоруссии есть порядок. Там даже наука сохранилась.

Чтобы Лукашенко понимал, что войдя в состав России он не уничтожит свою страну, дело своих рук, и не превратит Белоруссию в северную Молдавию. Тогда вопрос о гарантиях станет менее острым, потому что Лукашенко ради своей страны готов рисковать всем, включая жизнь свою и своих детей. Была пара эпизодов, когда он это доказывал», – рассуждает Делягин.