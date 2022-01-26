Делягин: Россия не боится «адских санкций» США

26.01.2022  20:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы, Экономика


России не страшны «адские санкции» США, предусматривающие в том числе отключение от международной банковской системы SWIFT.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не страшны «адские санкции» США, предусматривающие в том числе отключение от международной банковской...

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По мнению парламентария, США и Великобритания понесут потери от такого отключения, а Россия в течение двух недель запустит замену SWIFT.

«Скорее всего, это не будет устроено никак. Санкции против якобы друзей Путина – это смешно, давайте опустим. Отключение от системы SWIFT, что это такое – это система передачи банковской информации. По телефону эту информацию тоже можно передавать, просто это будет передача в открытом виде.

Вы к телефону приделайте шифратор, договаривайтесь с вашим банком-партнером и на этом ваши трудности заканчиваются. Существует факс, до интернета были телексы и телетайпы. Более того, помимо SWIFT существует несколько таких же, просто менее удобных и потому менее известных, которые, тем не менее, работают – просто банки к ним переподключатся.

В результате, после переходного периода, который займет неделю-две, деньги будут ходить не секунда в секунду, а час в час… Единственный сектор, который будет убит отказом от SWIFT – это сектор мгновенных финансовых спекуляций, где 90% торгуют роботами и так далее. Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили», – объяснил Делягин.

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