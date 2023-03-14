«Делят граждан на сорта» – Рогов пожаловался на большую четвёрку мобильных операторов

Любовь Смирнова .  
14.03.2023 18:54
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Связь, Скандал, Спецоперация, Украина


Крупные операторы мобильной связи РФ занимаются сегрегацией граждан по территориальному признаку – Крым и новые субъекты выпадают из зоны покрытия по внутренним тарифам, и качество связи оставляет желать лучшего.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупные операторы мобильной связи РФ занимаются сегрегацией граждан по территориальному признаку – Крым и...

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«Сейчас связь оставляет желать лучшего. Проблемы большие не только с интернетом и покрытием, но и с голосовой. Чем больше будет операторов – будет конкуренция, и это скажется на качестве услуг, – отметил Рогов в комментарии «Крым 24». – Нам надо отказываться от вариантов «серой зоны», когда для тройки крупных операторов для Крыма и новых субъектов РФ существуют непонятные тарифы, более дорогие. Это деление граждан России на какие-то сорта, получается».

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых территорий, а полуостров в целом с его возможностями и опытом становится своеобразным хабом для новых субъектов РФ.

«Реализация подобных проектов позволит ускорить интеграцию новых территорий в экономическое пространство России», – написал Аксёнов в своем телеграм-канале.

Название оператора он уточнять не стал, хотя накануне Минцифры РФ сообщило, что с 1 мая мобильный оператор «Миранда-медиа» действующий на территории Крыма, готовит инфраструктуру для начала работы в ДНР. В будущем, как считают в министерстве, компания может стать единым магистральным оператором новых российских регионов.

Напомним, мобильные операторы так называемой «большой четверки» – МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele-2 – официально не зашли в Крым, не открыли своих представительств и сервисных центров. Для обслуживания мобильных номеров МТС-Кубань, на которые в 2014 году массово переводили крымчан, нужно ехать на материк. Новые стартовые пакеты МТС официально не продаются, только у перекупщиков и по более высокому тарифу.

Что касается местных операторов «Волна» и «Win mobile», то они действуют только на территории Крыма и далеко не везде. Так, например, трасса «Таврида» до сих пор не обеспечена покрытием мобильной связи на протяженных участках от Керчи до Феодосии, и от Старого Крыма до Белогорска. При этом к концу следующего года в Крыму должны отчитаться о 100 новых базовых станциях, которые устранят разрывы в покрытии, особенно на основных трассах в сторону побережья.

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