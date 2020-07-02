Демарш Лукашенко принёс экономическую выгоду России

02.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Обещания Александра Лукашенко в ответ на отказ Москвы предоставлять новые скидки закупать нефть у американцев несут выгоду бюджету России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что в Белоруссию российские нефтепродукты поставлялись беспошлинно, поэтому в бюджет не поступали те средства, которые можно заработать на продаже нефтепродуктов заграницу.

«Для России эта ситуация обратно воспринимается. Да, может быть, отдельным политикам нашим и не нравится эта ситуация, что «смотрите, мы теряем Белоруссию как покупателя». Но у нас никогда не было проблем, как сбыть нефть. У нас в газе есть такая проблема, что мы могли бы добывать больше газа, но у нас некуда его продать, европейцы больше не покупают. А в нефти у нас такой проблемы не было, мы всегда покупали столько нефти, сколько добывали. У нас проблема с добычей, а не с продажей.

И в случае, когда Белоруссия находит альтернативного поставщика, экономически для России это очень выгодно, потому что когда они покупают у нас нефть, наши компании поставляют ее туда беспошлинно, компании не платят пошлину в российский бюджет. Поэтому чисто для бюджета очень выгодно, когда Белоруссия находит альтернативного поставщика, а мы эту нефть отправляем на другие рынки, потому что при этом компании выплачивают экспортную пошлину в российский бюджет.

С точки зрения бюджетных отношений, чем больше Белоруссия будет покупать чужой нефти, тем выгоднее для российского бюджета, потому что эти объемы освобождаются, уходят в третьи страны и бюджет получает больше денег», – заявил Юшков.