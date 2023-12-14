Демарш США спутал все карты западной поддержки Украины – французский эксперт

Отношение европейских стран к конфликту на Украине всегда было неоднородным, а теперь западный блок и вовсе может окончательно потерять своё единодушие в данном вопросе.

Об этом в интервью «Le Figaro» заявил французский политолог и специалист в международных отношениях Бертран Бади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка была внешне единодушной, но она выражалась с разной интенсивностью. Так было в случае с Венгрией. Орбан всегда отличался от 26 других, но остальные 26 не были выровнены, и это также важный параметр международной игры. Каждый стремится сыграть свою партитуру. Я бы сказал, за исключением Венгрии, чем больше мы двигались с востока на запад, тем менее интенсивной была поддержка. Интересно наблюдать эту градацию с востока на запад, как, например, Испания или Португалия, которые чувствовали себя менее вовлечёнными. Всё это относится к двум элементам. Первый – это то, как каждый воспринимает этот конфликт. Нет единого понимания украинского конфликта внутри западного лагеря. И второй элемент – это отношение к США. Это очень парадоксальный конфликт, потому что НАТО поддерживает заявление о том, что НАТО не вступит в войну. НАТО было своего рода компасом в подходе к российско-украинскому конфликту, и этот компас был более или менее ориентирован на США. Следовательно, внутри НАТО одни больше хотели придерживаться американского видения, другие – более консервативного. И теперь, когда США начинают очень сложными путями изменять свою позицию по отношению к Украине, у вас снова происходит перетасовка карт», – заявил Бади.

На вопрос, выполнила ли Европа свои обещания в отношении Киева, французский международник привёл метафору с наполовину пустым или наполовину полным стаканом.

«Да, действительно, европейская солидарность была чрезвычайно важна. По сравнению с США все европейские страны в целом больше поддерживали Украину. Но с военной точки зрения, военная поддержка и расходы США в пользу Украины были больше, чем военная поддержка и расходы, произведённые через Европу в пользу Украины. Так что всё это в значительной степени уравновешивает друг друга. Я не думаю, что можно всерьёз обвинять, как это ещё делают некоторые, Европу в том, что она подвела Украину», – ответил эксперт.