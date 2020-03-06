Демарш Зеленского: Украинские войска вернулись на подступы к ДНР

06.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Грубо нарушая все установленные с Донбассом договорённости, украинская сторона вернула войска в зону разведения сил и средств в районе посёлка Петровское.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время наши наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе населённых пунктов Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций.

Кроме этого, украинские пропагандисты, пытаясь обелить свои нарушения, продолжают лживо обвинять наших защитников в нарушении перемирия и открытии огня в границах участка разведения», – сообщают в ведомстве.

При этом отмечается, что «враньё штаба «ООС» особенно заметно на фоне ежедневных официальных отчетов СММ ОБСЕ, в которых четко зафиксировано, что огонь на участке разведения в районе Петровского всегда открывается с его юго-западной части – то есть, с позиций украинских подразделений, а разрывы снарядов отмечаются международными наблюдателями на восточной окраине участка – то есть, на позициях защитников ДНР.

«Кроме этого, сотрудники Миссии продолжают фиксировать украинскую бронетехнику в населённом пункте Богдановка и вблизи его, а нашими наблюдателями неоднократно фиксировались следы от украинской бронетехники внутри участка разведения, которые вели от позиций оккупантов в районе населённого пункта Викторовка в укрытия внутри участка разведения, что также является доказательством нарушения украинской стороной действующих договоренностей», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что с целью создания повода для возвращения на свои позиции, украинские подразделения неоднократно вели демонстративный огонь со своих новых позиций внутри участка разведения по своим же позициям, но уже на окраине населённого пункта Викторовка.

«Стрельба велась в ночное время с использованием трассирующих боеприпасов, чтобы камера ОБСЕ, установленная в населённом пункте Петровское непременно зафиксировала полёты боеприпасов с восточной стороны в строну украинских позиций. Одним из последних такой факт зафиксирован нашими наблюдателями вчера с 19.15 до 19.30», – сообщили в НМ ДНР.